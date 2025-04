SUPLIMENT PREŢUL SĂNĂTĂŢII "Îmbătrânirea poate fi încetinită, iar procesul începe în jurul vârstei de 35-40 de ani"

Reporter: Ce v-a determinat să alegeţi nutriţia, respectiv medicina funcţională şi care a fost parcursul dumneavoastră până în prezent?

Claudia Buneci: Aş putea spune că medicina funcţională m-a ales pe mine, mai degrabă decât invers. Nu am pornit cu intenţia de a face din asta o carieră, dar propriile mele experienţe de sănătate m-au adus pe acest drum şi m-au făcut să îmi dau seama că schimbările în stilul de viaţă pot avea un impact profund asupra sănătăţii noastre. Ani de zile m-am confruntat cu dureri mari la menstruaţie şi infecţii urinare recurente, care păreau că revin indiferent de tratamentul pe care îl urmam. Antibioticele îmi ofereau o rezolvare temporară, dar nu făceau decât să slăbească şi mai mult imunitatea şi să creeze un cerc vicios în care corpul meu devenea tot mai vulnerabil. Am început să caut răspunsuri în afara medicinei clasice şi am realizat că microbiomul intestinal şi vaginal joacă un rol crucial în prevenţia acestor probleme. În plus, încercând să am un copil, în urma unor analize am descoperit un polip endometrial. Pe atunci nu înţelegeam că toate aceste simptome sunt legate, că se numesc "dominanţă estrogenică" şi mai ales că pot fi vindecate prin stilul meu de viaţă. Fiecare dintre aceste experienţe m-a adus mai aproape de înţelegerea profundă a legăturii dintre alimentaţie, hormoni, microbiom şi sănătate generală. Am început să aplic mici schimbări - să reduc inflamaţia din corp, să îmi optimizez aportul de nutrienţi şi să mă îngrijesc activ de sănătatea intestinală şi vaginală. Şi am început să văd rezultate: infecţiile urinare au devenit din ce în ce mai rare, până când au dispărut complet; fertilitatea mea s-a îmbunătăţit, iar a doua sarcină, una natural gemelară, a venit mult mai uşor decât prima; ciclul menstrual s-a reglat, iar simptomele de premenopauză au devenit mai uşor de gestionat. Aceste schimbări m-au făcut să realizez că avem mult mai mult control asupra sănătăţii noastre decât credem. Şi, cel mai important, mi-am dorit să împărtăşesc această cunoaştere cu alte femei care trec prin experienţe similare. Aşa am ajuns să mă formez în medicina funcţională şi nutriţie integrativă şi să creez programe personalizate, cum este Shiny 40, pentru femeile care vor să înţeleagă şi să îşi echilibreze corpul în mod natural. Sănătatea feminină este un puzzle complex, dar cheia este să înţelegi că nicio problemă nu apare de una singură. Hormonii, microbiomul, digestia, somnul, stresul - toate sunt conectate, iar când înveţi să lucrezi cu corpul tău, şi nu împotriva lui, schimbările reale încep să apară.

Reporter: La ce se referă medicina funcţională şi ce o diferenţiază de medicina clasică?

Claudia Buneci: Medicina funcţională se concentrează pe găsirea cauzelor profunde ale dezechilibrelor din corp. Nu se limitează la tratarea simptomelor cu medicamente, ci analizează întregul stil de viaţă - alimentaţie, somn, nivel de stres, expunerea la toxine, sănătatea intestinală şi multe altele. Spre deosebire de medicina clasică, care este adesea reactivă, medicina funcţională este proactivă - identifică dezechilibrele înainte ca ele să se transforme în boli cronice şi oferă soluţii personalizate, bazate pe dovezi ştiinţifice.

Reporter: Vă orientaţi pe sănătatea femeii şi derulaţi programul holistic Shiny 40. Ce presupune acest program şi cui se adresează? Ce trebuie să ştie o persoană interesată de programul dumneavoastră?

Claudia Buneci: Shiny 40 este un program holistic creat special pentru femeile aflate în premenopauză, care doresc să îşi echilibreze hormonii, să îşi recapete energia, să îşi îmbunătăţească somnul, dispoziţia, greutatea şi viaţa sexuală. Se bazează pe nutriţie, mişcare adecvată, suplimente personalizate, practici somatice şi strategii de gestionare a stresului. Este un program educaţional şi practic, în care echipa mea şi cu mine oferim suport constant, astfel încât schimbările să fie uşor de implementat şi de menţinut.

Reporter: Putem să încetinim îmbătrânirea? Când ar trebui să devenim mai atente la acest proces şi pe ce trebuie să ne concentrăm?

Claudia Buneci: Da, îmbătrânirea poate fi încetinită! Procesul începe mai devreme decât credem - încă din jurul vârstei de 35-40 de ani. Cheia este să ne concentrăm pe echilibrarea hormonilor, reducerea inflamaţiei, susţinerea sănătăţii intestinale şi optimizarea somnului. Alimentaţia joacă un rol crucial - consumul de alimente antiinflamatorii, evitarea zahărului în exces, a glutenului şi lactatelor procesate, menţinerea unui nivel echilibrat al glicemiei şi aportul de grăsimi sănătoase ajută enorm.

Reporter: Este important ca o femeie trecută de 40 de ani să fie îndrumată de un specialist pentru sfaturi privind alimentaţia şi stilul de viaţă?

Claudia Buneci: Absolut! După 40 de ani, corpul trece prin schimbări hormonale care afectează metabolismul, energia, starea de spirit şi sănătatea pielii. Ce a funcţionat înainte s-ar putea să nu mai funcţioneze acum. Un specialist poate ajuta o femeie să înţeleagă aceste schimbări şi să adopte strategii personalizate pentru a-şi menţine vitalitatea şi echilibrul.

Reporter: Cum percepeţi interesul femeilor de peste 40 de ani pentru schimbările care vin odată cu vârsta?

Claudia Buneci: Văd din ce în ce mai multe femei care îşi doresc să înţeleagă ce se întâmplă cu corpul lor şi care nu vor să accepte oboseala, creşterea în greutate sau lipsa de libido ca fiind "normale". Îşi doresc soluţii concrete şi sunt deschise să facă schimbări în stilul de viaţă pentru a se simţi bine în pielea lor.

Reporter: Care sunt cele mai frecvente greşeli pe care le facem în alimentaţie şi în tot ce ţine de stilul de viaţă, care ne pot îmbătrâni mai devreme sau accelerat?

Claudia Buneci: Consumul excesiv de zahăr şi carbohidraţi rafinaţi, care cresc inflamaţia şi accelerează îmbătrânirea; consumul insuficient de proteine de calitate este una dintre cauzele principale pentru care femeile peste 40 de ani nu pierd în greutate şi nu reuşesc sa acumuleze masă musculară; dietele restrictive, care slăbesc corpul în loc să-l hrănească; somnul insuficient - somnul este esenţial pentru regenerarea celulară; stresul cronic, care afectează hormonii şi accelerează degradarea ţesuturilor; sedentarismul, care duce la pierderea masei musculare şi încetinirea metabolismului.

Reporter: Cum trebuie să arate un meniu zilnic sănătos, respectiv o rutină care să ne ţină în formă?

Claudia Buneci: Un meniu echilibrat include:

- Mic dejun: Smoothie proteic cu pudră proteică vegetală, fructe de pădure şi seminţe sau ouă cu avocado şi legume.

- Prânz: Salată bogată în proteine (pui, peşte, tofu), grăsimi sănătoase (ulei de măsline, avocado) şi carbohidraţi complecşi (quinoa, orez brun).

- Gustare: Nuci, seminţe, hummus cu legume crude.

- Cină: Peşte cu legume la abur şi puţină rădăcinoasă sau un bol cu supă de oase şi legume.

Rutina zilnică ar trebui să includă mişcare moderată (plimbări, yoga, antrenamente cu greutăţi), expunere la soare, somn de calitate şi tehnici de reducere a stresului.

Reporter: Cum reuşim să schimbăm un obicei alimentar nociv şi cât timp ne ia acest lucru? Cum învăţăm să menţinem disciplina după ce ne schimbăm obiceiurile alimentare şi trecem la un regim sănătos?

Claudia Buneci: Schimbarea unui obicei nociv necesită conştientizare, paşi mici şi consecvenţă. Începem prin a înlocui alimentele nesănătoase cu alternative sănătoase şi prin a ne crea o rutină. Disciplina se menţine prin motivaţie personală, suport din partea comunităţii şi stabilirea unor obiective realiste.

Reporter: Cum vedeţi educaţia nutriţională în ţara noastră şi ce credeţi că ar trebui îmbunătăţit în acest sens?

Claudia Buneci: Educaţia nutriţională în România este încă deficitară, dar interesul creşte. Ar trebui să avem mai mult acces la informaţii clare despre impactul nutriţiei asupra sănătăţii hormonale şi metabolice, să educăm copiii de mici şi să combatem miturile alimentare. Sper ca prin munca mea să contribui la creşterea gradului de conştientizare şi să ofer femeilor instrumentele de care au nevoie pentru a-şi îmbunătăţi sănătatea.

Reporter: Vă mulţumesc!