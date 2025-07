Cele mai valoroase 50 de companii din lume, în 2025

English Version

Pentru prima dată în istorie, un producător exclusiv de cipuri - Nvidia Corp. din SUA - este cea mai valoroasă companie din lume. Ascensiunea sa fulminantă o plasează înaintea titanilor tehnologiei Microsoft Corp. şi Apple Inc., şi chiar a gigantului petrolier de stat Saudi Aramco.

Datele CompaniesMarketCap.com, preluate de visualcapitalist.com, aduc în atenţie top 50 de companii listate la bursă după valoarea de piaţă la data de 18 iulie 2025, iar în fruntea clasamentului găsim Nvidia, cu o evaluare de 4,2 trilioane de dolari la momentul respectiv, mai mult decât valoarea combinată a giganţilor petrolieri ExxonMobil Corp., Saudi Aramco şi Chevron Corp.

Potrivit sursei citate, investitorii pariază că inteligenţa artificială generativă va rămâne cea mai solicitantă sarcină de lucru din centrele de date ani la rând, iar acceleratoarele Nvidia sunt în continuare soluţia preferată. Cu toate acestea, Nvidia a avut o perioadă dificilă în 2025. În aprilie, valoarea companiei a scăzut la 2,3 trilioane de dolari, dar de atunci şi-a revenit în forţă. Conform Motley Fool, acţiunile Nvidia au beneficiat de două aspecte: o reducere generală a incertitudinilor legate de tarifele vamale impuse de SUA, pe măsură ce au început să fie încheiate acorduri comerciale, respectiv rezultate financiare solide, mai precis venituri care s-au dublat faţă de anul precedent.

Între timp, giganţii americani Microsoft şi Apple - care au avut cea mai mare capitalizare de piaţă în ultimii ani - sunt acum în urma pionierului GPU-urilor, Nvidia.

Conform clasamentului, Microsoft ocupă poziţia a doua, cu o capitalizare bursieră de 3,8 trilioane de dolari, fiind urmat de Apple, cu 3,1 trilioane de dolari. Pe locurile 4 - 10 sunt următoarele companii: Amazon.com Inc. (retail online, SUA) - 2,4 trilioane de dolari; Alphabet Inc. (tehnologie, compania-mamă a Google, SUA) - 2,2 trilioane de dolari; Meta Platforms Inc. (tehnologie, deţinătorul Facebook, SUA) - 1,8 trilioane de dolari; Saudi Aramco (ţiţei, Arabia Saudită) - 1,6 trilioane de dolari; Broadcom Inc. (tehnologie, SUA) - 1,3 trilioane de dolari; TSMC (tehnologie, Taiwan) - 1,2 trilioane de dolari; Tesla Inc. (maşini electrice, SUA) - 1,1 trilioane de dolari

• Dominaţia Americii se extinde şi mai mult

În rândul primelor 50 de companii din lume după valoarea de piaţă, 34 sunt americane. Big Tech se situează confortabil pe primele şase locuri, în timp ce mari companii precum Berkshire Hathaway Inc. (investiţii) şi Walmart Inc. (retail) se află, de asemenea, în poziţii de lider. Berkshire Hathaway ocupă locul 11, cu o valoare de piaţă de un trilion de dolari, fiind urmat de gigantul bancar JPMorgan Chase, cu 801,5 miliarde de dolari. Locul 13 îi revine companiei Walmart, cu 759,3 miliarde de dolari.

Astfel, greii financiari JPMorgan Chase şi Visa Inc. (locul 16, cu 681,5 miliarde de dolari) completează amprenta Americii, ceea ce arată că amploarea economică a ţării - care include producţia de cipuri, cloud, comerţ electronic şi bunuri de larg consum - rămâne de neegalat.

Împreună, companiile americane din top depăşesc 30 de trilioane de dolari în capitalizare de piaţă, mai mult decât oricare altă regiune.

• Europa şi Asia, prezenţă mixtă

Asia contribuie cu opt nume la topul celor mai valoroase companii din lume, conduse de TSMC din Taiwan, cu 1,2 trilioane de dolari, şi Tencent din China, cu puţin sub 600 de miliarde de dolari, notează sursa citată.

Samsung din Coreea de Sud şi un grup de bănci susţinute de statul chinezesc menţin regiunea în calsament, însă doar TSMC se află în top 10 global.

Europa are opt companii în top, printe care casele de modă de lux franceze Hermès (locul 35, cu 288,6 miliarde de dolari) şi LVMH (locul 40, cu 273,6 miliarde de dolari), respectiv companiile farmaceutice Novo Nordisk (Danemarca, locul 34, cu 289,7 miliarde de dolari) şi Roche (Elveţia, locul 44, cu 258,9 miliarde de dolari).

Liderul olandez din industria semiconductorilor, ASML, rămâne esenţial pentru lanţul de aprovizionare din domeniu, cu o evaluare de 290 de miliarde de dolari (poziţia 33). Cu toate acestea, absenţa continentului în ”clubul trilioanelor de dolari” subliniază modul în care platformele digitale - şi evaluările lor supradimensionate - se îndreaptă spre Statele Unite, conform sursei citate.

• Merită Nvidia evaluarea de 4 trilioane de dolari?

După toate celelalte fundamente financiare, Nvidia este cea mai mică dintre companiile Big Tech. Veniturile sale din anul fiscal 2025 au fost de 115 miliarde de dolari, duble faţă de 2024. Dar, Apple a obţinut un profit de aproape 100 de miliarde de dolari acum doi ani, potrivit sursei citate, care notează: ”De ce a luat Nvidia atât de mult avânt în comparaţie cu concurenţii săi Big Tech mai consacraţi?”

Răspunsul este simplu: dinamica reflectă ceea ce investitorii cred că poate face compania în viitor, nu a ceea ce a făcut în trecut. Afacerea sa cu cipuri este considerată fundamentală pentru următorul val de inovaţie tehnologică şi există un mare optimism privind capacitatea de creştere viitoare, odată cu sporirea cererii de servicii de inteligenţă artificială.

Dar, acest optimism generează şi un risc ridicat: evaluarea este justificată doar dacă Nvidia îşi poate menţine traiectoria actuală şi poate gestiona cu succes concurenţa, maturizarea infrastructurii de inteligenţă artificială şi potenţialele obstacole de reglementare.