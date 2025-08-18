RetuRO lansează un proiect-pilot pentru promovarea educaţiei ecologice şi a solidarităţii urbane

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capitală pentru promovarea educaţiei ecologice şi a solidarităţii urbane, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Facilitarea colectării ambalajelor cu garanţie în spaţiile publice prin montarea pe coşurile de gunoi municipale a unor compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa ambalajele SGR - sticle, PET-uri sau doze - pentru a fi preluate ulterior de persoanele care doresc să le returneze şi să recupereze valoarea garanţiei, reprezintă un demers prin care RetuRO îşi doreşte să încurajeze un comportament responsabil în ceea ce priveşte mediul înconjurător.

Noile sisteme instalate oferă posibilitatea cetăţenilor aflaţi în parcuri, zone de promenadă sau alte locuri în care nu există puncte de returnare în imediata apropiere, de a lăsa ambalajele SGR în compartimentele special amenajate, de unde pot fi preluate ulterior într-un mod facil, fără a afecta curăţenia din spaţiile publice, de către persoanele interesate să recupereze garanţia de 50 de bani.

Potrivit sursei, proiectul, inspirat de iniţiative deja funcţionale în state precum Ţările de Jos şi Irlanda, este implementat într-o primă etapă în Bucureşti, în parcurile Kiseleff şi Bazilescu, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, agenţia de comunicare integrată Oxygen şi Asociaţia CSR Nest, urmând să fie extins în perioada următoare şi în alte sectoare ale Capitalei în colaborare cu autorităţile locale.

„Iniţiativa pe care o lansăm astăzi nu este doar o soluţie practică pentru colectarea ambalajelor, ci şi o formă de solidaritate exprimată prin gesturi simple, cotidiene. Ea reflectă angajamentul nostru de a răspunde unor nevoi reale din comunitate, de a oferi fiecăruia dintre noi şansa de a contribui, simplu şi firesc, la binele comun. Fiecare ambalaj lăsat într-un compartiment special poate deveni un pas conştient către o economie circulară care ţine cont de realităţile sociale în care funcţionează”, a declarat Anca Marinescu, Corporate Affairs şi Communication Manager, RetuRO.

„Acest proiect este un exemplu concret despre cum gesturile simple pot genera un impact real. Fiecare sticlă, PET sau doză lăsată într-un compartiment special înseamnă respect pentru cei din jur, grijă faţă de mediu şi implicare în viaţa comunităţii. Un oraş curat se clădeşte prin hărnicie, prezenţă şi solidaritate - iar aceste valori ne ghidează în fiecare decizie pe care o luăm pentru oameni”, a declarat Iulian Hatmanu, Viceprimarul Sectorului 1.