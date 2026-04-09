Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Curtea Supremă a Rusiei declară organizaţia Memorial mişcare extremistă

P.C.
Internaţional / 9 aprilie, 19:16

Reuters: Curtea Supremă a Rusiei declară organizaţia Memorial mişcare extremistă

Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi organizaţia pentru drepturile omului Memorial, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, drept mişcare „extremistă”, într-o decizie care deschide calea unor noi urmăriri penale împotriva susţinătorilor săi, relatează Reuters.

In aceeaşi zi, agenţi de securitate mascaţi au percheziţionat sediul publicaţiei independente Novaia Gazeta din Moscova. Decizia instanţei oferă autorităţilor un nou instrument legal pentru a-i urmări penal pe cei care contribuie la activitatea Memorial, fac donaţii către organizaţie sau distribuie materialele publicate de aceasta, notează Reuters.

După o şedinţă desfăşurată cu uşile închise, Curtea Supremă a anunţat că activităţile Memorial sunt interzise în Rusia cu efect imediat. Potrivit Reuters, instanţa a susţinut că acestea „sunt în mod clar de natură anti-rusă şi vizează distrugerea fundamentelor de bază ale statalităţii ruse, încălcarea integrităţii sale teritoriale şi erodarea valorilor istorice, culturale, spirituale şi morale”.

Memorial, al cărui avocat nu a fost lăsat să participe la audiere, a condamnat hotărârea şi a anunţat că îşi va continua activitatea din afara Rusiei. „Această decizie ilegală marchează o nouă etapă a presiunii politice asupra societăţii civile ruse”, a transmis organizaţia, potrivit Reuters.

Într-un episod separat petrecut tot joi, Novaia Gazeta a anunţat că agenţi de securitate mascaţi desfăşoară percheziţii la sediul său din Moscova, iar presa de stat a susţinut că ancheta vizează utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, relatează Reuters.

Memorial a fost fondată la sfârşitul anilor 1980 pentru a documenta represiunea politică din Uniunea Sovietică şi a continuat să înregistreze încălcările drepturilor omului de la epoca lui Iosif Stalin până în prezent, aminteşte Reuters.

În decembrie 2021, cu mai puţin de două luni înaintea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, autorităţile au interzis două dintre principalele structuri ale Memorial, susţinând că activitatea lor „justifica terorismul şi extremismul”, acuzaţii pe care organizaţia le-a calificat atunci drept absurde, notează Reuters.

Chiar şi după acea interdicţie, Memorial şi-a continuat activitatea în principal din afara Rusiei şi a afirmat că oferă sprijin pentru peste 1.500 de deţinuţi politici din ţară, potrivit Reuters.

Kremlinul susţine că Rusia aplică în mod corect legile împotriva celor care comit infracţiuni. De această dată, hotărârea de joi vizează aşa-numita „mişcare publică internaţională Memorial”, relatează Reuters.

Organizaţia a reacţionat spunând că o asemenea structură nu există în realitate şi că formularea vagă a fost aleasă deliberat pentru a permite urmărirea penală a oricărei persoane care vorbeşte despre drepturile omului sau despre crimele istorice, notează Reuters.

Memorial a transmis că măsura nu va reuşi şi că „Memorial va supravieţui regimului Putin şi va putea să se întoarcă în mod deschis în Rusia” într-o zi. În acelaşi timp, organizaţia i-a avertizat pe susţinătorii săi din Rusia să nu mai doneze bani şi să nu îşi manifeste sprijinul online după pronunţarea hotărârii, pentru a nu atrage atenţia autorităţilor, relatează Reuters.

Memorial a împărţit Premiul Nobel pentru Pace în 2022 cu activistul belarus Ales Bialiaţki şi cu Centrul pentru Libertăţi Civile din Ucraina, într-un premiu interpretat pe scară largă drept o condamnare a invaziei ruse în Ucraina, aminteşte Reuters.

Liderul Memorial, Oleg Orlov, a fost condamnat la închisoare în 2024 pentru „discreditarea forţelor armate”, după ce a protestat faţă de războiul din Ucraina şi l-a acuzat pe Vladimir Putin că împinge Rusia spre fascism. El a fost eliberat mai târziu în acelaşi an, în cadrul unui schimb major de deţinuţi convenit între SUA şi Rusia, notează Reuters.

Înaintea hotărârii de joi, Comitetul Nobel din Norvegia a anunţat miercuri că este alarmat de cererea Ministerului Justiţiei din Rusia de a eticheta Memorial drept „extremist”.Instituţia a avertizat că, dacă solicitarea va fi acceptată, orice participare la activitatea Memorial, orice finanţare sau chiar distribuirea materialelor sale ar putea atrage pedeapsa cu închisoarea, potrivit Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb