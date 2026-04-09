Reuters: Curtea Supremă a Rusiei declară organizaţia Memorial mişcare extremistă

Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi organizaţia pentru drepturile omului Memorial, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, drept mişcare „extremistă”, într-o decizie care deschide calea unor noi urmăriri penale împotriva susţinătorilor săi, relatează Reuters.

In aceeaşi zi, agenţi de securitate mascaţi au percheziţionat sediul publicaţiei independente Novaia Gazeta din Moscova. Decizia instanţei oferă autorităţilor un nou instrument legal pentru a-i urmări penal pe cei care contribuie la activitatea Memorial, fac donaţii către organizaţie sau distribuie materialele publicate de aceasta, notează Reuters.

După o şedinţă desfăşurată cu uşile închise, Curtea Supremă a anunţat că activităţile Memorial sunt interzise în Rusia cu efect imediat. Potrivit Reuters, instanţa a susţinut că acestea „sunt în mod clar de natură anti-rusă şi vizează distrugerea fundamentelor de bază ale statalităţii ruse, încălcarea integrităţii sale teritoriale şi erodarea valorilor istorice, culturale, spirituale şi morale”.

Memorial, al cărui avocat nu a fost lăsat să participe la audiere, a condamnat hotărârea şi a anunţat că îşi va continua activitatea din afara Rusiei. „Această decizie ilegală marchează o nouă etapă a presiunii politice asupra societăţii civile ruse”, a transmis organizaţia, potrivit Reuters.

Într-un episod separat petrecut tot joi, Novaia Gazeta a anunţat că agenţi de securitate mascaţi desfăşoară percheziţii la sediul său din Moscova, iar presa de stat a susţinut că ancheta vizează utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, relatează Reuters.

Memorial a fost fondată la sfârşitul anilor 1980 pentru a documenta represiunea politică din Uniunea Sovietică şi a continuat să înregistreze încălcările drepturilor omului de la epoca lui Iosif Stalin până în prezent, aminteşte Reuters.

În decembrie 2021, cu mai puţin de două luni înaintea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, autorităţile au interzis două dintre principalele structuri ale Memorial, susţinând că activitatea lor „justifica terorismul şi extremismul”, acuzaţii pe care organizaţia le-a calificat atunci drept absurde, notează Reuters.

Chiar şi după acea interdicţie, Memorial şi-a continuat activitatea în principal din afara Rusiei şi a afirmat că oferă sprijin pentru peste 1.500 de deţinuţi politici din ţară, potrivit Reuters.

Kremlinul susţine că Rusia aplică în mod corect legile împotriva celor care comit infracţiuni. De această dată, hotărârea de joi vizează aşa-numita „mişcare publică internaţională Memorial”, relatează Reuters.

Organizaţia a reacţionat spunând că o asemenea structură nu există în realitate şi că formularea vagă a fost aleasă deliberat pentru a permite urmărirea penală a oricărei persoane care vorbeşte despre drepturile omului sau despre crimele istorice, notează Reuters.

Memorial a transmis că măsura nu va reuşi şi că „Memorial va supravieţui regimului Putin şi va putea să se întoarcă în mod deschis în Rusia” într-o zi. În acelaşi timp, organizaţia i-a avertizat pe susţinătorii săi din Rusia să nu mai doneze bani şi să nu îşi manifeste sprijinul online după pronunţarea hotărârii, pentru a nu atrage atenţia autorităţilor, relatează Reuters.

Memorial a împărţit Premiul Nobel pentru Pace în 2022 cu activistul belarus Ales Bialiaţki şi cu Centrul pentru Libertăţi Civile din Ucraina, într-un premiu interpretat pe scară largă drept o condamnare a invaziei ruse în Ucraina, aminteşte Reuters.

Liderul Memorial, Oleg Orlov, a fost condamnat la închisoare în 2024 pentru „discreditarea forţelor armate”, după ce a protestat faţă de războiul din Ucraina şi l-a acuzat pe Vladimir Putin că împinge Rusia spre fascism. El a fost eliberat mai târziu în acelaşi an, în cadrul unui schimb major de deţinuţi convenit între SUA şi Rusia, notează Reuters.

Înaintea hotărârii de joi, Comitetul Nobel din Norvegia a anunţat miercuri că este alarmat de cererea Ministerului Justiţiei din Rusia de a eticheta Memorial drept „extremist”.Instituţia a avertizat că, dacă solicitarea va fi acceptată, orice participare la activitatea Memorial, orice finanţare sau chiar distribuirea materialelor sale ar putea atrage pedeapsa cu închisoarea, potrivit Reuters.