Reuters: Papa Leon cere Camerunului să combată corupţia şi violenţa

Papa Leon cere autorităţilor din Camerun să combată corupţia, să protejeze drepturile omului şi să reziste „capriciilor celor bogaţi şi puternici”, într-un discurs rostit în prezenţa preşedintelui Paul Biya, aflat la putere din 1982, relatează Reuters.

În faţa lui Biya, a premierului Joseph Dion Ngute şi a altor lideri, suveranul pontif a spus că ţara are nevoie de o schimbare reală. „Este timpul să ne examinăm conştiinţa şi să facem un salt curajos înainte”, a declarat papa, potrivit Reuters.

„Pentru ca pacea şi dreptatea să prevaleze, lanţurile corupţiei - care desfigurează autoritatea şi o lipsesc de credibilitate - trebuie rupte”, a afirmat Leon, iar Reuters notează că discursul a fost neobişnuit de direct pentru o vizită papală în străinătate. „Inimile trebuie eliberate de setea idolatră de profit”, a adăugat el.

Biya a ascultat fără o reacţie vizibilă, relatează Reuters. Guvernul camerunez respinge acuzaţiile de corupţie şi de încălcări ale drepturilor omului şi susţine că stabilitatea menţinută de actuala putere a ferit ţara de conflictele care afectează alte state din regiune, inclusiv Republica Democrată Congo şi Republica Centrafricană.

Papa Leon, care va împlini un an de pontificat în luna mai, a avut în primele sale zece luni o atitudine relativ discretă pentru un papă, însă în ultimele săptămâni a devenit mai vocal într-o serie de dosare, în special în privinţa războiului din Iran, notează Reuters.

Acest lucru l-a transformat în ţinta criticilor lui Donald Trump, iar Reuters arată că preşedintele american şi-a reluat atacurile în această săptămână, inclusiv marţi, printr-o postare pe reţelele sociale, în pofida reacţiilor negative venite din partea creştinilor americani din întreg spectrul politic.

Luni, Leon a declarat pentru Reuters că va continua să critice războiul, indiferent de comentariile lui Trump.

Vorbind în timpul zborului spre Camerun, papa nu l-a menţionat direct pe preşedintele american, însă, potrivit Reuters, a pledat pentru respect faţă de toate popoarele lumii şi a spus că turneul său arată cât de important este dialogul între comunităţi diferite.

Camerunul, aminteşte Reuters, este o fostă colonie germană împărţită între Marea Britanie şi Franţa după Primul Război Mondial. În ultimul deceniu, mii de oameni au murit în violenţele dintre forţele guvernamentale şi grupările separatiste din cele două regiuni anglofone ale ţării.

O alianţă separatistă a anunţat că va respecta o „trecere sigură” de trei zile pentru a permite civililor şi vizitatorilor să circule liber în timpul vizitei papei, relatează Reuters.

Leon a vorbit miercuri şi despre violenţele din nordul Camerunului, unde acţionează grupări militante din Nigeria, inclusiv Boko Haram. El a deplâns faptul că luptele îi lipsesc pe tineri de educaţie şi de speranţa într-un viitor mai bun, notează Reuters.

„Ajunge cu războiul, cu toată durerea pe care o provoacă prin moarte, distrugere şi exil!”, a cerut papa, potrivit Reuters.

Paul Biya, în vârstă de 93 de ani, conduce Camerunul de peste patru decenii şi se sprijină pe un sistem de clientelism bine înrădăcinat, arată Reuters.

În timp ce Biya candida pentru al optulea mandat, în 2025, chiar fiica sa, Brenda, a publicat pe reţelele sociale un videoclip în care îi îndemna pe alegători să aleagă un alt candidat, spunând că preşedintele „a făcut prea mulţi oameni să sufere”, deşi ulterior a şters mesajul, relatează Reuters.

Leon le-a spus preşedintelui şi celorlalţi lideri că a guverna „înseamnă să asculţi cu adevărat cetăţenii, să le apreciezi inteligenţa şi capacitatea de a contribui la găsirea unor soluţii durabile la probleme”, notează Reuters.

Papa a cerut şi protejarea drepturilor omului în Camerun. „Securitatea este o prioritate, dar trebuie exercitată întotdeauna cu respect pentru drepturile omului”, a spus el, potrivit Reuters.

„Pacea autentică apare atunci când... legea serveşte ca o garanţie sigură împotriva capriciilor celor bogaţi şi puternici”, a subliniat suveranul pontif, relatează Reuters.

Mii de oameni, mulţi îmbrăcaţi în haine colorate, s-au aliniat pe străzile din Yaounde în timp ce papa a fost escortat de la aeroport la palatul prezidenţial, unii dansând şi cântând în soarele puternic al după-amiezii, notează Reuters.

Pe panourile publicitare din oraş apăreau imagini cu Leon şi Biya, alături de mesajul în franceză şi engleză: „Bine aţi venit în Camerun, Ţara Speranţei”, potrivit Reuters.

Leon, în vârstă de 70 de ani şi aflat într-o stare bună de sănătate, efectuează una dintre cele mai complicate vizite externe ale unui papă din ultimele decenii, relatează Reuters.

Turneul său acoperă aproape 18.000 de kilometri, include 18 zboruri spre 11 oraşe şi localităţi şi va continua şi în Angola şi Guineea Ecuatorială, notează Reuters.

Joi, papa va merge la Bamenda, cel mai mare oraş anglofon din Camerun, unde va oficia o liturghie şi va participa la o „întâlnire pentru pace” într-o catedrală, mai arată Reuters.

Cel mai important moment al turneului va avea loc probabil vineri, la Douala, unde Vaticanul estimează că aproximativ 600.000 de oameni vor participa la liturghia oficiată de Leon, relatează Reuters.