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Reuters: Preţul petrolului scade la minimul ultimelor patru luni pe fondul negocierilor dintre SUA şi Iran

A.M.
Internaţional / 2 iulie, 09:07

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului au înregistrat miercuri noi scăderi şi au atins cel mai redus nivel din ultimele patru luni, ca urmare a optimismului generat de discuţiile diplomatice dintre Statele Unite şi Iran, evoluţie care reduce riscurile asupra aprovizionării globale, transmite Reuters.

Contractele pentru petrolul Brent au coborât cu 1,73%, până la valoarea de 71,69 dolari pe baril, informează aceeaşi sursă.

În acelaşi timp, cotaţia pentru ţiţeiul West Texas Intermediate a înregistrat un declin de 1,15% şi a ajuns la preţul de 68,70 dolari pe baril, notează sursa citată.

Piaţa internaţională anticipează în prezent o stabilizare rapidă a contextului geopolitic din Orientul Mijlociu, transmite agenţia de presă menţionată.

Preşedintele Donald Trump a declarat că discuţiile purtate în Doha cu reprezentanţii Iranului ”au decurs foarte bine”, afirmând că relaţiile dintre cele două ţări sunt într-o fază pozitivă.

Echipele tehnice din cele două state au continuat discuţiile pentru stabilirea regulilor de navigaţie prin Strâmtoarea Hormuz şi pentru semnarea unui acord de pace pe termen lung, potrivit agenţiei de presă.

Experţii din sectorul energetic consideră că reluarea completă a traficului prin acest punct strategic elimină blocajele majore din reţeaua mondială de distribuţie, transmite sursa menţionată.

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că fluxurile de petrol prin strâmtoare au revenit la nivelurile dinaintea războiului.

Alianţa OPEC+ urmează să aprobe în cadrul şedinţei de duminică o majorare a cotelor de producţie pentru luna august, element care aduce volume suplimentare pe piaţă, conform unor surse din cadrul organizaţiei.

Stocurile comerciale de ţiţei din Statele Unite au scăzut cu 3,8 milioane de barili, până la pragul de 408,4 milioane de barili, informează Energy Information Administration.

Acest volum reprezintă cel mai scăzut nivel înregistrat din luna septembrie a anului 2018, transmite instituţia americană.

Scăderea indicatorului provine din intensificarea activităţii de rafinare înainte de sărbătoarea de 4 iulie, deşi rezultatul final se situează sub estimările iniţiale ale pieţei, potrivit sursei citate.

Analiştii financiari au redus prognozele de preţ pentru restul anului 2026, pe fondul perspectivelor solide privind livrările globale, notează Reuters.

Contractele Brent au pierdut aproximativ 45 de dolari pe baril în trimestrul al doilea, evoluţie care reprezintă cel mai mare declin trimestrial din anul 2008, informează aceeaşi sursă.

Preţul pentru ţiţeiul West Texas Intermediate a consemnat o scădere de 31 de dolari pe baril în aceeaşi perioadă, conform agenţiei de presă.

Investitorii internaţionali îşi modifică astfel strategiile şi se concentrează pe un potenţial surplus de ofertă în a doua jumătate a anului, transmite sursa citată.

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