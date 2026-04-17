Reuters: Refacerea producţiei de energie pierdute în Orientul Mijlociu va dura aproximativ doi ani

Refacerea producţiei de energie pierdute în Orientul Mijlociu din cauza războiului va dura, în ansamblu, aproximativ doi ani, a declarat Fatih Birol, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie, într-un interviu acordat publicaţiei Neue Zuercher Zeitung, preluat de Reuters.

„Acest lucru va varia de la o ţară la alta. În Irak, de exemplu, va dura mult mai mult decât în Arabia Saudită. Cu toate acestea, estimăm că, în total, va dura aproximativ doi ani pentru a ajunge din nou la nivelurile de producţie de dinainte de război”, a spus Birol, potrivit Reuters.

Reuters notează că şeful AIE a avertizat, de asemenea, că piaţa subestimează consecinţele unei închideri prelungite a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Reuters, Birol a explicat că transporturile de petrol şi gaze care plecaseră deja spre destinaţiile lor înainte de izbucnirea războiului au ajuns între timp la destinaţie, ceea ce a atenuat temporar impactul penuriilor.

„Dar nu au fost încărcate noi petroliere în luna martie. Nu au existat noi livrări de petrol, gaze sau combustibili către pieţele asiatice. Această gaură devine acum evidentă. Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, trebuie să ne pregătim pentru preţuri semnificativ mai mari la energie”, a declarat Fatih Birol, citat de Reuters.

Întrebat dacă Agenţia Internaţională pentru Energie ar putea decide o nouă eliberare de petrol din rezervele strategice, după măsura similară din martie, Birol a spus că instituţia este pregătită să acţioneze rapid şi ferm, relatează Reuters.

„Nu am ajuns încă acolo, dar cu siguranţă analizăm o astfel de măsură”, a afirmat Birol, potrivit Reuters.

Agenţia Internaţională pentru Energie este principalul organism de consultanţă în domeniul energiei pentru cele mai dezvoltate 29 de state şi a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973-1974, aminteşte Reuters.

Reuters mai arată că eliberări coordonate de petrol din rezervele strategice au avut loc doar de cinci ori până acum, inclusiv de două ori după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Înainte de acest episod, rezervele au mai fost folosite în urma perturbărilor de aprovizionare din Libia, după uraganul Katrina şi în timpul primului război din Golf.