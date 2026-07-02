Reuters: Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului cu 74 de rachete şi 496 de drone

Rusia a lansat sute de drone şi zeci de rachete asupra capitalei Ucrainei în primele ore ale zilei de joi, 2 iulie, ucigând cel puţin 21 de persoane, rănind peste 90 şi avariind aproximativ 130 de clădiri, într-unul dintre cele mai mari atacuri ale războiului, relatează Reuters. Exploziile multiple au zguduit centrul Kievului şi au reverberat în toată capitala pe parcursul nopţii, iar mii de locuitori s-au refugiat în adăposturi şi staţii de metrou, potrivit sursei.

Preşedintele Volodimir Zelenski, care şi-a întrerupt vizita în Irlanda şi s-a întors urgent la Kiev, a vizitat un loc unde o clădire rezidenţială cu nouă etaje a fost distrusă în jumătate şi a atribuit o parte din distrugeri eşecului aliaţilor de a livra sisteme de apărare aeriană promise, conform Reuters. Forţele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 74 de rachete şi 496 de drone, iar numărul rachetelor balistice a fost neobişnuit de mare, rata de interceptare fiind scăzută, Ucraina confruntându-se cu penurii de rachete Patriot în ultimele luni, potrivit sursei.

Ministerul rus al Apărării a declarat că atacul masiv a vizat instalaţii militare şi energetice, precum şi aeroporturi din Kiev şi alte locaţii, ca răspuns la atacurile cu drone ucrainene asupra Rusiei, iar Kremlinul a afirmat că Moscova va continua să crească presiunea asupra Ucrainei pentru a-şi atinge obiectivele de război, conform Reuters. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat zi de doliu pentru vineri, iar peste 600 de salvatori caută victime în mai multe locaţii din oraş, potrivit sursei.

Ambasadorul UE în Ucraina a declarat că Rusia a „dezlănţuit iadul asupra Kievului” şi a lovit o clădire de cazare folosită de personal diplomatic, iar şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a anunţat că va propune sancţionarea mai multor entităţi care sprijină complexul militar-industrial al Rusiei, conform Reuters. Zelenski a declarat că au avut loc negocieri între echipele ucrainene şi americane în ultimele două zile şi speră la o întâlnire cu preşedintele Donald Trump la summitul NATO de la Ankara de săptămâna viitoare, potrivit sursei