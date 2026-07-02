Reuters: Statele Unite refuză prelungirea acordului comercial nord-american

Administraţia Trump a refuzat prelungirea automată a Acordului Statele Unite-Mexic-Canada pentru o perioadă de 16 ani, decizie care declanşează un termen de zece ani până la expirarea tratatului comercial şi marchează începutul unor negocieri pentru reducerea deficitelor comerciale americane, transmite Reuters.

Tratatul de liber schimb rămâne în vigoare pentru următorul deceniu şi va fi supus unor reevaluări anuale, în lipsa unui nou acord de modificare semnat de cele trei state partenere, informează aceeaşi sursă.

Washingtonul urmăreşte prin această măsură readucerea locurilor de muncă din industria prelucrătoare pe teritoriul american şi modificarea regulilor de origine pentru sectorul auto, notează sursa citată.

„Statele Unite nu au fost de acord cu reînnoirea acordului în forma sa actuală”, a declarat reprezentantul pentru comerţ al Statelor Unite, Jamieson Greer. „Prin urmare, tratatul nu este prelungit, iar Statele Unite vor continua dialogul cu Mexicul şi Canada pentru corectarea deficienţelor acordului şi a deficitelor comerciale cu aceste ţări”, a adăugat oficialul american.

O nouă rundă de discuţii bilaterale între oficialii americani şi cei mexicani este programată la Ciudad de Mexico în săptămâna care începe la 20 iulie, conform agenţiei de presă menţionate.

„Nu identific nicio diferenţă atât de mare între Mexic, Statele Unite şi Canada pe care să nu o putem rezolva”, a afirmat ministrul mexican al Economiei, Marcelo Ebrard. „Nu vom permite ca industria noastră auto să se afle într o poziţie dezavantajoasă, iar acesta reprezintă principalul punct de discuţie cu Statele Unite în toate aceste negocieri, respectiv protejarea industriei noastre de profil”, a mai spus oficialul de la Ciudad de Mexico.

Deficitul comercial de bunuri al Statelor Unite cu Mexicul a atins valoarea de 197 de miliarde de dolari în cursul anului 2025, în timp ce dezechilibrul comercial cu Canada s-a situat la 48,3 miliarde de dolari, potrivit datelor statistice.

Casa Albă solicită ca vehiculele construite în regiune să conţină componente din producţia SUA în proporţie de 50%, fapt care ar ridica pragul total de integrare regională la 82%, notează Reuters.

Grupurile industriale şi asociaţiile din agricultură solicită menţinerea caracterului trilateral al acordului pentru protejarea lanţurilor de aprovizionare, transmite sursa citată.