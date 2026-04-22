Reuters: SUA instalează un sistem ucrainean anti-dronă în Arabia Saudită

Armata americană a desfăşurat în ultimele săptămâni tehnologie ucraineană de combatere a dronelor la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, în încercarea de a opri atacurile care au distrus avioane, clădiri şi au ucis cel puţin un militar, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, este vorba despre o platformă de comandă şi control numită Sky Map, a cărei instalare la această bază strategică nu fusese semnalată până acum.

Desfăşurarea sistemului arată cât de mult a avansat armata ucraineană în domeniul dronelor şi al tehnologiilor anti-dronă, perfecţionate în războiul de peste patru ani cu Rusia, notează Reuters.

Responsabili militari ucraineni au ajuns în ultimele săptămâni la baza Prince Sultan pentru a-i instrui pe soldaţii americani în utilizarea sistemului Sky Map, folosit pe scară largă de armata ucraineană pentru detectarea dronelor inamice, „inclusiv drone Shahed dezvoltate de Iran”, şi pentru lansarea de contraatacuri cu drone de interceptare, potrivit Reuters.

Reuters arată că, în timp ce dronele ieftine produse în serie joacă un rol important în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Pentagonul şi-a intensificat investiţiile în tehnologia de combatere a dronelor.

Totuşi, folosirea tehnologiei ucrainene la Prince Sultan, bază aflată la aproximativ 640 de kilometri de Iran şi vizată de valuri de drone şi rachete de la începutul războiului, scoate la lumină vulnerabilităţile sistemului american de apărare antiaeriană şi antirachetă, afirmă analişti citaţi de Reuters.

„Există de mult timp lacune la nivelul sistemului de apărare antiaeriană al SUA în întreaga lume”, a declarat Timothy Walton, cercetător senior la Hudson Institute, citat de Reuters. „Problema era bine cunoscută. Dar, cu toate acestea, nu a fost rezolvată nici astăzi”, a adăugat el.

Această evoluţie vine la o lună după ce Donald Trump a respins public o ofertă a lui Volodimir Zelenski privind furnizarea de ajutor pentru combaterea atacurilor cu drone iraniene. „Nu avem nevoie de ajutorul lor în materie de apărare împotriva dronelor”, declara Trump pentru Fox News la 6 martie, potrivit Reuters.

Casa Albă şi Pentagonul au direcţionat întrebările Reuters către Comandamentul Central al SUA, care coordonează operaţiunile de la Prince Sultan, însă instituţia a refuzat să comenteze.

Nici Sky Fortress, compania ucraineană care deţine Sky Map, nu a făcut comentarii, relatează Reuters, iar biroul lui Volodimir Zelenski nu a răspuns solicitărilor agenţiei.

Unitatea Pentagonului pentru combaterea dronelor a anunţat luna trecută că a alocat 350 de milioane de dolari pentru întărirea apărării anti-dronă în sprijinul operaţiunii „Epic Fury”, notează Reuters.

„Nu există nicio soluţie miraculoasă care să oprească toate ameninţările reprezentate de drone”, a declarat Adam Scher, purtător de cuvânt al unităţii cunoscute sub numele de Joint Interagency Task Force 401, citat de Reuters.

Reuters mai scrie că Sky Map s-a impus ca principala platformă de comandă şi control folosită de armata ucraineană. Un astfel de sistem, de regulă un panou de control care afişează hărţi şi imagini video, sintetizează date de la radare şi senzori pentru a detecta ameninţările iminente.

Sky Fortress a fost înfiinţată în 2022 de ingineri ucraineni cu legături în mediul militar şi a instalat peste 10.000 de senzori acustici pe teritoriul Ucrainei pentru a detecta atacurile cu drone ruseşti, potrivit unei surse apropiate companiei, citate de Reuters.

Compania, care a primit finanţare de la unitatea de inovare a armatei ucrainene Brave1, a dezvoltat Sky Map ca platformă software pentru coordonarea atacurilor împotriva dronelor, potrivit Reuters.

La Prince Sultan au fost instalate şi alte tehnologii noi anti-dronă. Reuters arată că printre acestea se numără interceptoarele Merops, o dronă dezvoltată de compania americană Project Eagle, susţinută de fostul director general al Google, Eric Schmidt.

În săptămânile de după începerea războiului, baza Prince Sultan a fost vizată de valuri de atacuri iraniene cu rachete şi drone Shahed, relatează Reuters.

Un avion radar E-3 AWACS al forţelor aeriene americane a fost distrus într-un atac la 27 martie, iar mai multe avioane cisternă KC-135 au fost avariate într-un alt atac, potrivit Reuters.

Separat, un cort despre care se crede că adăpostea un sistem radar folosit pentru a sprijini bateria antirachetă THAAD a bazei a fost distrus, iar Reuters notează că informaţia a fost relatată de CNN.

Pentru a se apăra de atacurile cu rachete şi drone, baza a folosit şi o platformă de comandă şi control produsă de Northrop Grumman, numită Forward Area Air Defense, potrivit surselor citate de Reuters.

Sistemul, introdus pentru prima dată de armata SUA în anii 1990, furnizează date de urmărire care ajută soldaţii să contracareze ameninţările iminente, de la atacuri cu mortiere şi rachete până la drone, relatează Reuters.

Împotriva dronelor cu rază scurtă de acţiune, baza a folosit în principal interceptoare Coyote fabricate de RTX, au declarat două dintre sursele citate de Reuters.

Aceste drone cu aripi fixe pot fi folosite fie ca drone de atac unidirecţionale cu încărcătură explozivă, fie cu capacităţi de microunde menite să „prăjească” componentele electronice ale dronelor adverse, notează Reuters.