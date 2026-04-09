Reuters: Trump le cere aliaţilor răspuns rapid pentru Strâmtoarea Ormuz

Mark Rutte a transmis unor capitale aliate că Donald Trump vrea în următoarele zile angajamente concrete pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat joi doi diplomaţi europeni, relatează Reuters.

Rutte s-a întâlnit miercuri cu Trump la Washington, pe fondul tensiunilor din alianţă legate de războiul cu Iranul, notează Reuters. „Observăm frustrarea de la Washington, dar ei nu s-au consultat cu aliaţii nici înainte, nici după începerea acestui război”, a spus unul dintre diplomaţi.

„NATO, ca atare, nu ar juca un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliaţii doresc să fie de ajutor în căutarea unor soluţii pe termen lung pentru Ormuz. Având în vedere negocierile în curs cu Iranul, acest lucru ar putea fi util”, a adăugat diplomatul, relatează Reuters.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a descris în repetate rânduri NATO drept un „tigru de hârtie” şi a ameninţat că va retrage Statele Unite din alianţa transatlantică, argumentând că aliaţii europeni s-au bazat pe garanţiile de securitate americane, dar au oferit prea puţin sprijin în campania de bombardamente a SUA şi Israelului împotriva Iranului, notează Reuters.

Deşi Trump a anunţat marţi suspendarea atacurilor asupra Iranului în cadrul unui armistiţiu de două săptămâni, efectele conflictului continuă să apese asupra relaţiilor dintre SUA şi aliaţii săi, mai arată Reuters.

După întâlnirea cu Rutte, Trump a scris pe Truth Social, cu majuscule, că NATO nu a fost alături de Statele Unite atunci când Washingtonul a avut nevoie de sprijin şi nu va fi nici data viitoare, relatează Reuters.

Rutte, cunoscut în Europa drept un lider în care Trump are încredere şi criticat pentru tonul său conciliant faţă de preşedintele american, a declarat după întâlnire, într-un interviu pentru CNN, că Trump „este în mod clar dezamăgit” de mulţi aliaţi NATO. „Şi îi înţeleg punctul de vedere”, a adăugat secretarul general al alianţei, potrivit Reuters.

Marea Britanie conduce un grup de aproximativ 40 de ţări care încearcă să contureze un plan militar şi diplomatic pentru redeschiderea şi protejarea Strâmtorii Ormuz, însă Reuters notează că nu există deocamdată semne că aceste eforturi vor produce rapid o soluţie.

Emmanuel Macron a declarat miercuri că aproximativ 15 state intenţionează să faciliteze reluarea traficului prin strâmtoare, iar ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a spus joi că Ormuz nu va putea fi redeschisă complet înaintea unui acord durabil între SUA şi Iran, relatează Reuters.

Italia şi Marea Britanie au transmis, la rândul lor, că poziţia Iranului, potrivit căreia ar putea impune o taxă pentru traversarea strâmtorii, este inacceptabilă, notează Reuters.

„Avem o discuţie în curs cu privire la Ormuz, care nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat ieri la Casa Albă”, a declarat un al treilea diplomat european, potrivit Reuters.

„Cunoaştem urgenţa din partea SUA şi ştim că Rutte încearcă să se poziţioneze astfel încât să fie de ajutor în acea discuţie. Suntem dispuşi să facem declaraţiile potrivite şi chiar să luăm măsurile potrivite pe viitor, dar, în cele din urmă, problema nu este să mulţumim SUA, ci să avem condiţiile potrivite”, a adăugat diplomatul, relatează Reuters.