Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Trump le cere aliaţilor răspuns rapid pentru Strâmtoarea Ormuz

P.C.
Internaţional / 9 aprilie, 19:12

Mark Rutte a transmis unor capitale aliate că Donald Trump vrea în următoarele zile angajamente concrete pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat joi doi diplomaţi europeni, relatează Reuters.

Rutte s-a întâlnit miercuri cu Trump la Washington, pe fondul tensiunilor din alianţă legate de războiul cu Iranul, notează Reuters. „Observăm frustrarea de la Washington, dar ei nu s-au consultat cu aliaţii nici înainte, nici după începerea acestui război”, a spus unul dintre diplomaţi.

„NATO, ca atare, nu ar juca un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliaţii doresc să fie de ajutor în căutarea unor soluţii pe termen lung pentru Ormuz. Având în vedere negocierile în curs cu Iranul, acest lucru ar putea fi util”, a adăugat diplomatul, relatează Reuters.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a descris în repetate rânduri NATO drept un „tigru de hârtie” şi a ameninţat că va retrage Statele Unite din alianţa transatlantică, argumentând că aliaţii europeni s-au bazat pe garanţiile de securitate americane, dar au oferit prea puţin sprijin în campania de bombardamente a SUA şi Israelului împotriva Iranului, notează Reuters.

Deşi Trump a anunţat marţi suspendarea atacurilor asupra Iranului în cadrul unui armistiţiu de două săptămâni, efectele conflictului continuă să apese asupra relaţiilor dintre SUA şi aliaţii săi, mai arată Reuters.

După întâlnirea cu Rutte, Trump a scris pe Truth Social, cu majuscule, că NATO nu a fost alături de Statele Unite atunci când Washingtonul a avut nevoie de sprijin şi nu va fi nici data viitoare, relatează Reuters.

Rutte, cunoscut în Europa drept un lider în care Trump are încredere şi criticat pentru tonul său conciliant faţă de preşedintele american, a declarat după întâlnire, într-un interviu pentru CNN, că Trump „este în mod clar dezamăgit” de mulţi aliaţi NATO. „Şi îi înţeleg punctul de vedere”, a adăugat secretarul general al alianţei, potrivit Reuters.

Marea Britanie conduce un grup de aproximativ 40 de ţări care încearcă să contureze un plan militar şi diplomatic pentru redeschiderea şi protejarea Strâmtorii Ormuz, însă Reuters notează că nu există deocamdată semne că aceste eforturi vor produce rapid o soluţie.

Emmanuel Macron a declarat miercuri că aproximativ 15 state intenţionează să faciliteze reluarea traficului prin strâmtoare, iar ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a spus joi că Ormuz nu va putea fi redeschisă complet înaintea unui acord durabil între SUA şi Iran, relatează Reuters.

Italia şi Marea Britanie au transmis, la rândul lor, că poziţia Iranului, potrivit căreia ar putea impune o taxă pentru traversarea strâmtorii, este inacceptabilă, notează Reuters.

„Avem o discuţie în curs cu privire la Ormuz, care nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat ieri la Casa Albă”, a declarat un al treilea diplomat european, potrivit Reuters.

„Cunoaştem urgenţa din partea SUA şi ştim că Rutte încearcă să se poziţioneze astfel încât să fie de ajutor în acea discuţie. Suntem dispuşi să facem declaraţiile potrivite şi chiar să luăm măsurile potrivite pe viitor, dar, în cele din urmă, problema nu este să mulţumim SUA, ci să avem condiţiile potrivite”, a adăugat diplomatul, relatează Reuters.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 09.04.2026, 19:46)

    Totul dar absolut tot ceea ce se intimpla este in favoarea UE.Toate deciziile lui Putin ,Trump sau Netanyahu, indiferent ce ar face sau ce ar zice nu fac decit sa creasca cota politica si militara a UE.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 20:32)

    Dacă este adevărat că prin strâmtoare, navele ar putea trece de fapt prin apele teritoriale ale Omanului, de ce lumea Occidentală nu poate asigura libera circulație ? Lumea Occidentală a ajuns la mâna radicalilor religioși din Iran ? Să ne rugăm că vor fi de treabă și nu vor folosi bomba nucleară ?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb