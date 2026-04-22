Reuters: Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între Zelenski şi Putin

Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o reuniune între preşedinţii Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, a declarat ministrul de Externe Andrii Sîbiga, potrivit relatării Reuters.

Sîbiga a spus că autorităţile de la Kiev „au întrebat Turcia” şi au contactat şi „alte capitale” în vederea organizării unei întâlniri menite să redinamizeze negocierile de pace, relatează agenţia Reuters.

Oficialul ucrainean a precizat că Ucraina este dispusă să accepte orice loc de întâlnire în afara Belarusului şi Rusiei, opţiune motivată de considerente de securitate, conform informaţiilor publicate de Reuters.

Reuters notează că Zelenski cere de mult timp o întâlnire directă cu Putin pentru a accelera încheierea războiului care durează de peste patru ani.

Agenţia aminteşte că Belarus este un aliat apropiat al Rusiei şi a permis folosirea teritoriului său pentru lansarea invaziei ruse din 24 februarie 2022, precizează Reuters.

Sîbiga nu a oferit detalii despre răspunsul Ankarei la solicitare, a transmis Reuters.