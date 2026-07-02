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Reuters: Un nou model ieftin de inteligenţă artificială din China concurează direct cu OpenAI şi Anthropic

A.M.
Companii / 2 iulie, 14:34

Reuters: Un nou model ieftin de inteligenţă artificială din China concurează direct cu OpenAI şi Anthropic

Modelul de inteligenţă artificială GLM-5.2, lansat de start-up-ul Z.ai din Beijing, generează un interes masiv în Silicon Valley datorită performanţelor de programare similare cu produsele din Statele Unite ale Americii, dar la o fracţiune din costul acestora, potrivit agenţiei de ştiri Reuters.

Noul sistem open-source ocupă deja locul al cincilea în clasamentul general de inteligenţă al platformei Artificial Analysis şi operează la aproximativ o şesime din preţul modelelor închise americane din seria GPT sau Claude, transmite aceeaşi sursă.

Interesul dezvoltatorilor occidentali creşte pe fondul costurilor imprevizibile ale tehnologiilor proprietare din Statele Unite şi al reglementărilor incerte de pe piaţa americană, informează sursa citată.

Fostul responsabil pentru inteligenţă artificială al preşedintelui Donald Trump, David Sacks, declară: „Avem acum un model chinezesc open-weight care este la fel de bun ca modelele disponibile în prezent de la OpenAI şi Anthropic. Este doar cu un pas sub Opus 4.8 şi direct acolo sus cu GPT 5.5. Nu ne putem permite să facem lucruri care să încetinească companiile noastre”, conform Reuters.

Adoptarea la scară largă în mediul corporativ occidental întâmpină însă obstacole majore din cauza temerilor legate de securitatea datelor, în special în domenii puternic reglementate precum sistemul bancar şi securitatea cibernetică, transmite sursa citată.

Totuşi, cota de piaţă globală a modelelor chinezeşti a crescut la 13% după lansările recente, cu un impact major în rândul start-up-urilor tehnologice, informează sursa menţionată.

Fondatorul companiei Z.ai, Tang Jie, afirmă într-o reacţie pe platforma X: „Startup-ul chinez poate produce un model la paritate cu Anthropic Fable înainte de primul trimestru al anului viitor”, potrivit aceleiaşi surse.

Această evoluţie confirmă o orientare tot mai clară a specialiştilor către soluţii alternative mai accesibile din punct de vedere financiar, notează sursa citată.

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