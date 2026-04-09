Reza Pahlavi: „Lupta noastră este să ne eliberăm de regimul iranian"

Reza Pahlavi a declarat după anunţarea armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran că miza rămâne înlăturarea regimului de la Teheran, relatează AFP.

Fiul ultimului şah al Iranului a afirmat, într-o intervenţie la postul francez LCI, că „lupta noastră este să ne eliberăm de regimul” iranian. „Sperăm (...) ca lumea liberă să înţeleagă că singura soluţie, nu doar pentru noi, de altfel, ci pentru toţi vecinii noştri din regiune şi pentru întreaga lume este ca regimul să nu mai existe”, a declarat Reza Pahlavi, potrivit AFP.

După şase săptămâni de război, Iranul este condus de „aceleaşi persoane”, a deplâns el, notează AFP. Reza Pahlavi a invocat şi intenţia Teheranului de a introduce o taxă pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

În opinia sa, acceptarea unei asemenea măsuri ar însemna „să se cedeze şantajului” exercitat de regimul iranian. „Luaţi de exemplu Spania şi Marocul. Este, oare, Gibraltarul o zonă în care se va începe să se ceară tarife transporturilor care ies? În această logică (...) înseamnă doar să se cedeze şantajului”, a declarat el, potrivit AFP.

Teheranul vrea să impună taxe de trecere navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, mai arată AFP.