Rompetrol Rafinare introduce un simulator modern pentru instruirea operatorilor din Petromidia

Rompetrol Rafinare a finalizat implementarea primei etape a unui sistem modern de pregătire a operatorilor din Petromidia - OTS (Operator Training Simulator), dezvoltat de o companie specializată în simulatoare industriale, alături de echipa internă de proiect, formată din ingineri de proces şi şefi de instalaţie, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Sistemul OTS facilitează dezvoltarea competenţelor tehnice ale operatorilor DCS (Distributed Control System), inclusiv cei în formare, precum şi pregătirea inginerilor de proces, a maiştrilor şi a operatorilor de teren.

„Una dintre direcţiile noastre strategice este asigurarea eficienţei în operare, în cele mai stricte condiţii de siguranţă şi securitate în muncă. Integrarea simulatorului OTS, un sistem tehnic de ultimă generaţie, va permite operatorilor noştri să se perfecţioneze şi să se testeze permanent, simulând scenarii cu care nu se întâlnesc în mod curent în activitatea lor de zi cu zi. Este un angajament care arată responsabilitate faţă de angajaţi, atât cei care lucrează în Centrul de Comandă şi Control, cât şi cei din teren”, a declarat Sorin Graure, Directorul General al Rompetrol Rafinare.

Obiectivul principal al proiectului este ca sistemul să devină un instrument permanent în procesul de formare, contribuind la operarea în condiţii de siguranţă, minimizarea erorilor umane şi consolidarea abilităţilor de reacţie în situaţii critice.

Primul ansamblu de simulare a fost dezvoltat pentru instalaţia de Distilare Atmosferică şi în Vid (DAV), pentru care au fost configurate 1.500 de puncte de măsură şi control, reprezentate grafic în 21 de ecrane, urmând ca în paralel cu testarea în instalaţia DAV, să fie extins şi pentru restul instalaţiilor din rafinărie, prioritare fiind cele cu impact major în randamentele de producţie: Cracare Catalitică, Cocsare Întârziată şi Hidrocracare Blândă.

Potrivit sursei, integrarea simulatorului vine în sprijinul noilor angajaţi, aflaţi în formare, care vor putea dobândi cunoştinţele necesare privind procesul tehnologic, dar şi răspunsul la diferitele abateri, fără a afecta în mod real operarea instalaţiei. Totodată, operatorii DCS cu experienţă vor avea ocazia să-şi consolideze cunoştintele prin simularea mai multor scenarii: perturbaţii şi anomalii apărute în instalaţie, gestionarea acestora, dar şi monitorizarea procesului prin alarme şi trenduri.

Adiţional, sistemul permite testarea şi actualizarea unor instrucţiuni de lucru care pot îmbunătăţi operarea instalaţiei şi care pot reduce duratele de pornire/oprire a instalaţiei simulate, precum şi asigurarea capacităţii de pregătire a operatorilor pentru operaţiuni zilnice şi situaţii neprevăzute: opriri/porniri accidentale sau fluctuaţii ale parametrilor tehnologici.

Simulatorul are şi o componentă de evaluare, iar testarea operatorilor se va desfăşura etapizat şi va oferi o imagine de ansamblu asupra modului în care aceştia îşi însuşesc cunoştinţele şi îşi dezvoltă competenţele necesare pentru operarea optimă a instalaţiilor.

Operatorii DCS au un rol extrem de important în siguranţa şi eficienţa operaţiunilor tehnologice, contribuie la funcţionarea optimă a proceselor şi la prevenirea incidentelor tehnice, activitatea fiind derulată într-un centru de comandă constant modernizat şi automatizat.

Conform comunicatului, proiectul vine în completarea programelor de formare dezvoltate de companie, dar şi în urma investiţiilor orientate către digitalizarea, dezvoltarea şi modernizarea activelor de producţie, realizate în cadrul reviziei generale de anul trecut.

În primul semestru al acestui an, instalaţiile din Petromidia au procesat aproape 2,8 milioane de tone de materii prime, din care au rezultat 845 de mii de tone de benzine şi 1,44 milioane de tone de motorine şi combustibil de aviaţie, consemnând creşteri de 101%, respectiv 49%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).