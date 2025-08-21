Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rompetrol Rafinare introduce un simulator modern pentru instruirea operatorilor din Petromidia

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 19:23

Rompetrol Rafinare introduce un simulator modern pentru instruirea operatorilor din Petromidia

Rompetrol Rafinare a finalizat implementarea primei etape a unui sistem modern de pregătire a operatorilor din Petromidia - OTS (Operator Training Simulator), dezvoltat de o companie specializată în simulatoare industriale, alături de echipa internă de proiect, formată din ingineri de proces şi şefi de instalaţie, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Sistemul OTS facilitează dezvoltarea competenţelor tehnice ale operatorilor DCS (Distributed Control System), inclusiv cei în formare, precum şi pregătirea inginerilor de proces, a maiştrilor şi a operatorilor de teren.

„Una dintre direcţiile noastre strategice este asigurarea eficienţei în operare, în cele mai stricte condiţii de siguranţă şi securitate în muncă. Integrarea simulatorului OTS, un sistem tehnic de ultimă generaţie, va permite operatorilor noştri să se perfecţioneze şi să se testeze permanent, simulând scenarii cu care nu se întâlnesc în mod curent în activitatea lor de zi cu zi. Este un angajament care arată responsabilitate faţă de angajaţi, atât cei care lucrează în Centrul de Comandă şi Control, cât şi cei din teren”, a declarat Sorin Graure, Directorul General al Rompetrol Rafinare.

Obiectivul principal al proiectului este ca sistemul să devină un instrument permanent în procesul de formare, contribuind la operarea în condiţii de siguranţă, minimizarea erorilor umane şi consolidarea abilităţilor de reacţie în situaţii critice.

Primul ansamblu de simulare a fost dezvoltat pentru instalaţia de Distilare Atmosferică şi în Vid (DAV), pentru care au fost configurate 1.500 de puncte de măsură şi control, reprezentate grafic în 21 de ecrane, urmând ca în paralel cu testarea în instalaţia DAV, să fie extins şi pentru restul instalaţiilor din rafinărie, prioritare fiind cele cu impact major în randamentele de producţie: Cracare Catalitică, Cocsare Întârziată şi Hidrocracare Blândă.

Potrivit sursei, integrarea simulatorului vine în sprijinul noilor angajaţi, aflaţi în formare, care vor putea dobândi cunoştinţele necesare privind procesul tehnologic, dar şi răspunsul la diferitele abateri, fără a afecta în mod real operarea instalaţiei. Totodată, operatorii DCS cu experienţă vor avea ocazia să-şi consolideze cunoştintele prin simularea mai multor scenarii: perturbaţii şi anomalii apărute în instalaţie, gestionarea acestora, dar şi monitorizarea procesului prin alarme şi trenduri.

Adiţional, sistemul permite testarea şi actualizarea unor instrucţiuni de lucru care pot îmbunătăţi operarea instalaţiei şi care pot reduce duratele de pornire/oprire a instalaţiei simulate, precum şi asigurarea capacităţii de pregătire a operatorilor pentru operaţiuni zilnice şi situaţii neprevăzute: opriri/porniri accidentale sau fluctuaţii ale parametrilor tehnologici.

Simulatorul are şi o componentă de evaluare, iar testarea operatorilor se va desfăşura etapizat şi va oferi o imagine de ansamblu asupra modului în care aceştia îşi însuşesc cunoştinţele şi îşi dezvoltă competenţele necesare pentru operarea optimă a instalaţiilor.

Operatorii DCS au un rol extrem de important în siguranţa şi eficienţa operaţiunilor tehnologice, contribuie la funcţionarea optimă a proceselor şi la prevenirea incidentelor tehnice, activitatea fiind derulată într-un centru de comandă constant modernizat şi automatizat.

Conform comunicatului, proiectul vine în completarea programelor de formare dezvoltate de companie, dar şi în urma investiţiilor orientate către digitalizarea, dezvoltarea şi modernizarea activelor de producţie, realizate în cadrul reviziei generale de anul trecut.

În primul semestru al acestui an, instalaţiile din Petromidia au procesat aproape 2,8 milioane de tone de materii prime, din care au rezultat 845 de mii de tone de benzine şi 1,44 milioane de tone de motorine şi combustibil de aviaţie, consemnând creşteri de 101%, respectiv 49%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb