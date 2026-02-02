Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Romsilva lansează proiectul „Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier”

O.S.
Comunicate de presă / 2 februarie, 21:15

Romsilva lansează proiectul „Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier”

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a anunţat, la 30 ianuarie 2026, semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier Administrat de Romsilva”. Această iniţiativă strategică de digitalizare urmăreşte modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri, precum şi optimizarea proceselor interne ale instituţiei, conform unui comunicat remis redacţiei.

Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul tehnic al Autorităţii pentru Digitalizarea României şi beneficiază de finanţare prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (PoCIDIF), în cadrul priorităţii dedicate digitalizării administraţiei publice, relatează sursa citată.

Prin implementarea unui sistem informatic integrat, Romsilva urmăreşte digitalizarea completă a interacţiunii cu persoanele fizice şi juridice, simplificarea procedurilor administrative şi creşterea transparenţei şi accesibilităţii serviciilor, se menţionează în comunicat. Noul sistem va permite furnizarea online a principalelor servicii publice, inclusiv gestionarea contractelor de pază şi administrare a fondului forestier, depunerea cererilor pentru inventarierea masei lemnoase, emiterea aprobărilor de acces în parcurile naţionale şi naturale administrate de Romsilva, acordarea avizelor pentru pescuitul recreativ, furnizarea de informaţii despre fondul forestier, precum şi transmiterea şi soluţionarea petiţiilor în format digital, potrivit unui comunicat al companiei.

Proiectul urmăreşte, de asemenea, automatizarea fluxurilor interne de lucru, îmbunătăţirea interoperabilităţii cu alte instituţii publice, creşterea calităţii datelor şi a proceselor decizionale, precum şi instruirea personalului care va utiliza noul sistem informatic, relatează sursa citată. Implementarea acestuia va reduce birocraţia, va scurta timpii de procesare şi va îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri, aliniind activitatea Romsilva la standardele europene de e-guvernare, conform comunicatului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la 73.525.235 lei, inclusiv TVA, din care 55.106.648,22 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 18.418.586,78 lei provin din finanţare nerambursabilă de la bugetul naţional. Proiectul a demarat la data de 30 ianuarie 2026, se menţionează în comunicat.

Prin acest proiect, Romsilva îşi continuă procesul de digitalizare şi modernizare instituţională, având ca obiectiv furnizarea unor servicii publice mai rapide, eficiente şi accesibile, contribuind totodată la gestionarea durabilă a fondului forestier naţional, potrivit comunicatului transmis redacţiei.

