Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă şi 111 drone, după armistiţiul anunţat de Trump

T.B.
Miscellanea / 30 ianuarie, 09:29

Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă şi 111 drone, după armistiţiul anunţat de Trump

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână, informează EFE.

În bilanţul referitor la atac, forţele aeriene ucrainene nu specifică ţinta dronelor şi a rachetei lansate de Rusia, dar - conform informaţiilor în timp real publicate peste noapte de această ramură a armatei ucrainene - practic toate dronele au vizat regiuni ucrainene de graniţă cu Rusia sau zone apropiate de liniile frontului, relatează EFE.

Conform raportului forţelor aeriene ucrainene, 80 dintre drone au fost neutralizate de apărarea ucraineană, iar alte 25, împreună cu racheta balistică, au lovit 15 puncte nespecificate din Ucraina, informează EFE.

Trump a declarat joi că i-a cerut telefonic lui Putin să nu bombardeze Kievul sau alte oraşe şi localităţi ucrainene timp de o săptămână din cauza „frigului extraordinar” aşteptat în următoarele zile în Ucraina, care este atacată constant de Rusia, notează EFE.

Se aşteaptă ca temperaturile să ajungă la minus 25 de grade Celsius în oraşe precum Kiev, unde milioane de oameni au rămas fără curent electric şi încălzire zile întregi din cauza atacurilor masive ale Rusiei din acest an asupra sectorului energetic, transmite EFE.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Trump pentru iniţiativa sa şi a spus că speră că aceasta va duce la oprirea atacurilor asupra Ucrainei, informează EFE.

Zelenski a dezvăluit că posibilitatea unui armistiţiu energetic a fost discutată în timpul convorbirilor trilaterale de pace dintre ucraineni, ruşi şi americani, care au avut loc săptămâna trecută în Emiratele Arabe Unite şi care vor fi reluate duminică, potrivit EFE.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat pe aplicaţia Telegram că sistemele de apărare aeriană ruseşti au doborât 18 drone ucrainene vineri dimineaţă devreme în patru regiuni ruseşti şi în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, relatează EFE.

„În timpul nopţii, sistemele de apărare aeriană au distrus 18 drone ucrainene”, a anunţat ministerul menţionat, informează EFE.

Şapte drone au fost doborâte în regiunea Briansk, două în Rostov, una în Astrahan şi una în Kursk, potrivit EFE.

De asemenea, cinci drone au fost interceptate în timp ce zburau deasupra peninsulei ucrainene Crimeea şi două deasupra Mării Negre, relatează EFE.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

