Rusia întâmpină dificultăţi în vânzarea activelor confiscate

Rusia întâmpină dificultăţi tot mai mari în valorificarea activelor confiscate, deşi în 2025 a preluat proprietăţi cu o valoare record, iar licitaţiile organizate de stat nu atrag cumpărători, potrivit Agerpres.

Licitaţia pentru Aeroportul Domodedovo din Moscova, unul dintre cele mai aglomerate din Rusia, s-a încheiat fără succes, după ce statul rus a cerut un preţ de 132 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 1,7 miliarde de dolari, fără a primi nicio ofertă eligibilă. Suma solicitată ar fi depăşit veniturile obţinute din toate privatizările realizate anul trecut, menţionează Agerpres.

Presa locală notează că mai multe companii asociate unor miliardari ruşi şi-au exprimat iniţial interesul pentru achiziţionarea aeroportului, însă potenţialii investitori s-au retras din cauza performanţelor financiare slabe ale activului şi a nivelului ridicat al datoriilor, adaugă sursa citată.

Miliardarul Oleg Deripaska a criticat public tentativa de vânzare şi a atras atenţia asupra discrepanţei dintre valoarea reală a activului şi preţul cerut de stat. Deripaska a subliniat că dobânzile ridicate şi aprecierea rublei, rezultate ale politicilor economice actuale, reduc atractivitatea unor astfel de tranzacţii, conform Agerpres.

Rusia a confiscat anul trecut active în valoare de 3.120 de miliarde de ruble, de peste patru ori mai mult decât în anul precedent. Măsura a fost luată în contextul eforturilor autorităţilor de a compensa scăderea veniturilor bugetare generate de războiul din Ucraina şi de diminuarea încasărilor din energie, arată un raport al firmei de avocatură Nektorov, Saveliev & Partners, potrivit Agerpres.

Vânzarea activelor confiscate se dovedeşte dificilă. Guvernul rus nu a reuşit să vândă în decembrie Raven Russia Group, companie care deţine spaţii logistice importante în Moscova şi Sankt Petersburg, din cauza preţului ridicat cerut, adaugă sursa citată.

Privatizarea producătorului de aur Yuzhuralzoloto a fost amânată, deoarece autorităţile au invocat structura complexă a companiei şi deţinerea unor active non-esenţiale, inclusiv în agricultură, menţionează Agerpres.

Reprezentantul Transparency International Rusia, Alyonei Vandysheva, susţine că guvernul nu poate vinde activele „oricui”, fiind nevoit să caute cumpărători loiali şi competenţi. În acelaşi timp, investitorii potenţiali se tem că drepturile de proprietate ar putea fi contestate în viitor, ceea ce descurajează participarea la licitaţii, potrivit sursei citate.