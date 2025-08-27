Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
SAR: Reforma Romsilva, sub semnul întrebării, noul director general interimar, Jean Vişan, vizat de anchete

I.S.
27 august

SAR: Reforma Romsilva, sub semnul întrebării, noul director general interimar, Jean Vişan, vizat de anchete

Consiliul de Administraţie al Romsilva l-a numit pe Jean Vişan în funcţia de director general interimar al Romsilva, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În ciuda dezbaterilor publice şi al solicitărilor societăţii civile ca în funcţie să fie numit o persoană ne-controversată, care să nu aducă prejudicii de imagine Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) şi să o reformeze, membrii CA nu s-au lăsat ”influenţaţi” şi au ales tot un membru al conducerii în funcţie. Mai mult, unul care, potrivit raportului Curţii de Conturi, trebuie să dea explicaţii procurorilor cu privire la investiţii controversate, cu prejudicii pentru Romsilva, şi care a ratat accesarea fondurilor pentru realizarea de perdele forestiere!

Din luna martie a acestui an, Jean Vişan a fost numit director al Direcţiei Regenerare Dezvoltare din Romsilva. Anterior, însă, potrivit propriul CV, de pe site-ul RNP, Jean Vişan a fost, începând cu anul 2020, şef al Serviciului Investiţii, Fonduri Proprii, Accesibilizare, Buget şi Fonduri Externe, Regenerarea Pădurilor şi Perdele Forestiere. De altfel, Jean Vişan ocupă funcţii de conducere în cadrul Centralei Romsilva, pe zona de investiţii, încă din 2010, cu o scurtă pauză, de jumătate de an, în 2020, când a fost director al Direcţiei Silvice Buzău.

Fragment din CV-ul public al lui Jean Vişan, noul director general interimar al Romsilva. Vişan a avut, vreme de un deceniu şi jumătate, funcţie de conducere în unul din cele mai controversate domenii ale Regiei Naţionale a Pădurilor - investiţiile

Ce ne spune Curtea de Conturi despre domeniul de activitate a serviciului condus de Jean Vişan? În raportul preliminar, din martie, Curtea a semnalat că lipsesc aproape 2,5 milioane lei din fondul de accesibilizare al Regiei, destinat întreţinerii şi construirii de noi drumuri forestiere.

În cel final, din iunie, Curtea de Conturi mai arată că s-au constatat neconformităţi în valoare totală peste 13,35 milioane de lei care au generat abateri financiar contabile (10,4 milioane de lei), precum şi prejudicii (aproape 3 milioane de lei) la obiectivele de investiţii.

Conform sursei, cu privire la realizarea perdelelor forestiere - unele din marile probleme ale României în lupta împotriva deşertificării şi una din cele mai importante revendicări civice ale ultimilor ani - Curtea de Conturi arată că deşi suprafaţa expropriată în acest scop a fost extrem de mică (doar 328 de hectare), nici măcar aceasta n-a fost întabulată. ”Activitatea de realizare a perdelelor forestiere se desfăşoară cu greutate. (...) Cauze: control intern/managerial ineficient”, scrie în Raportul Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi arată că Romsilva, cu Jean Vişan şef de serviciu în domeniu, nu a accesat fondurile de ameliorare cu destinaţie funciară, fonduri externe nerambursabile, din fondul de mediu şi alte fonduri prevăzute de lege pentru a realiza perdele forestiere. Nici măcar cele câteva sute de hectare realizate nu a reuşit să le întabuleze.

Aşadar, înainte de a începe să reformeze Romsilva, domnul Jean Vişan va avea de dat nişte explicaţii procurorilor. Vă miră această alegere? Pe mine, cu siguranţă, nu. Nu mă aşteptam la vreo surpriză plăcută din partea CA. Şi, după cum, din păcate, am anticipat, încă avem mult de muncă pentru salvarea pădurilor din România. Eu sunt implicat de peste un deceniu în lupta asta şi nu am de gând să renunţ. Şi sper că nici voi, pentru că am nevoie, în continuare, de sprijinul vostru.

