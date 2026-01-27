Sarajevo, sufocat de aer toxic: capitala Bosniei, din nou în fruntea clasamentului mondial al poluării

English Version

Sarajevo, capitala Bosniei şi Herţegovinei, s-a aflat săptămâna trecută, din nou, în fruntea clasamentului celor mai poluate oraşe din lume, după ce nivelurile de particule fine din aer au atins valori considerate extrem de periculoase pentru sănătate. Situaţia a determinat autorităţile locale să declare stare de alertă, potrivit datelor furnizate de compania elveţiană IQAir, care monitorizează calitatea aerului la nivel global, informaţii preluate de AFP.

• Un oraş prins sub capacul inversiunii termice

Episoadele severe de poluare nu sunt o noutate pentru Sarajevo, un oraş cu aproximativ 400.000 de locuitori, amplasat într-o vale şi înconjurat de munţi. În special iarna, fenomenul de inversiune termică devine un factor-cheie: un strat de aer cald se aşază deasupra aerului rece, blocând dispersia poluanţilor şi transformând oraşul într-un adevărat recipient închis. În aceste condiţii, emisiile provenite din încălzirea individuală cu lemne şi cărbune, combinate cu traficul rutier intens, rămân captive deasupra oraşului, ducând la acumulări rapide de particule nocive.

• Niveluri „periculoase” şi recorduri de sezon

Potrivit IQAir, concentraţia particulelor PM2,5 - microparticule suficient de mici pentru a pătrunde în fluxul sangvin şi asociate cu un risc crescut de cancer şi boli cardiovasculare - a ajuns la 299,3 micrograme pe metru cub (µg/m³). Valoarea depăşeşte de aproape 20 de ori limita zilnică recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Joia trecută, indicele calităţii aerului a urcat chiar până la 462 micrograme pe metru cub, situându-se în categoria „periculos”, una dintre cele mai grave clasificări utilizate la nivel internaţional. „Concentraţiile zilnice de particule fine au fost joi cele mai ridicate de la începutul iernii şi există riscul să se menţină la un nivel similar şi vineri”, a declarat pentru AFP Enis Krecinic, expert în mediu la Institutul de Meteorologie din Sarajevo.

• „Extrem de poluat”: cel mai prost scenariu posibil

Potrivit expertului, situaţia este critică şi în evaluările naţionale. „Şi în clasamentul nostru, care cuprinde şase categorii de calitate a aerului, indicele se află la cel mai prost nivel posibil, categoria 6, cea a aerului extrem de poluat”, a explicat Krecinic. La majoritatea staţiilor de monitorizare din capitala bosniacă, concentraţiile medii zilnice de PM10 - particule cu diametrul de până la 10 micrometri - au depăşit 200 micrograme pe metru cub, ajungând chiar între 230 şi 270 micrograme pe metru cub. Pragul considerat acceptabil este de 50 micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă că valorile actuale sunt de patru până la cinci ori mai mari decât limita tolerată.

• O problemă cronică, cu efecte letale

Gravitatea situaţiei este confirmată şi de datele europene. Conform unui studiu publicat în decembrie 2025 de Agenţia Europeană de Mediu (AEM), Bosnia şi Herţegovina se numără printre cele mai afectate state de poluarea aerului din Europa. În anul 2023, 199 de decese premature la 100.000 de locuitori au fost atribuite expunerii la particule fine. Aceste cifre plasează Bosnia în topul negativ al continentului, evidenţiind caracterul structural al problemei: infrastructură energetică învechită, dependenţă ridicată de combustibili solizi şi măsuri insuficiente pentru reducerea emisiilor urbane.