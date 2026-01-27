Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sarajevo, sufocat de aer toxic: capitala Bosniei, din nou în fruntea clasamentului mondial al poluării

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 27 ianuarie

Sarajevo, sufocat de aer toxic: capitala Bosniei, din nou în fruntea clasamentului mondial al poluării

English Version

Sarajevo, capitala Bosniei şi Herţegovinei, s-a aflat săptămâna trecută, din nou, în fruntea clasamentului celor mai poluate oraşe din lume, după ce nivelurile de particule fine din aer au atins valori considerate extrem de periculoase pentru sănătate. Situaţia a determinat autorităţile locale să declare stare de alertă, potrivit datelor furnizate de compania elveţiană IQAir, care monitorizează calitatea aerului la nivel global, informaţii preluate de AFP.

Un oraş prins sub capacul inversiunii termice

Episoadele severe de poluare nu sunt o noutate pentru Sarajevo, un oraş cu aproximativ 400.000 de locuitori, amplasat într-o vale şi înconjurat de munţi. În special iarna, fenomenul de inversiune termică devine un factor-cheie: un strat de aer cald se aşază deasupra aerului rece, blocând dispersia poluanţilor şi transformând oraşul într-un adevărat recipient închis. În aceste condiţii, emisiile provenite din încălzirea individuală cu lemne şi cărbune, combinate cu traficul rutier intens, rămân captive deasupra oraşului, ducând la acumulări rapide de particule nocive.

Niveluri „periculoase” şi recorduri de sezon

Potrivit IQAir, concentraţia particulelor PM2,5 - microparticule suficient de mici pentru a pătrunde în fluxul sangvin şi asociate cu un risc crescut de cancer şi boli cardiovasculare - a ajuns la 299,3 micrograme pe metru cub (µg/m³). Valoarea depăşeşte de aproape 20 de ori limita zilnică recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Joia trecută, indicele calităţii aerului a urcat chiar până la 462 micrograme pe metru cub, situându-se în categoria „periculos”, una dintre cele mai grave clasificări utilizate la nivel internaţional. „Concentraţiile zilnice de particule fine au fost joi cele mai ridicate de la începutul iernii şi există riscul să se menţină la un nivel similar şi vineri”, a declarat pentru AFP Enis Krecinic, expert în mediu la Institutul de Meteorologie din Sarajevo.

„Extrem de poluat”: cel mai prost scenariu posibil

Potrivit expertului, situaţia este critică şi în evaluările naţionale. „Şi în clasamentul nostru, care cuprinde şase categorii de calitate a aerului, indicele se află la cel mai prost nivel posibil, categoria 6, cea a aerului extrem de poluat”, a explicat Krecinic. La majoritatea staţiilor de monitorizare din capitala bosniacă, concentraţiile medii zilnice de PM10 - particule cu diametrul de până la 10 micrometri - au depăşit 200 micrograme pe metru cub, ajungând chiar între 230 şi 270 micrograme pe metru cub. Pragul considerat acceptabil este de 50 micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă că valorile actuale sunt de patru până la cinci ori mai mari decât limita tolerată.

O problemă cronică, cu efecte letale

Gravitatea situaţiei este confirmată şi de datele europene. Conform unui studiu publicat în decembrie 2025 de Agenţia Europeană de Mediu (AEM), Bosnia şi Herţegovina se numără printre cele mai afectate state de poluarea aerului din Europa. În anul 2023, 199 de decese premature la 100.000 de locuitori au fost atribuite expunerii la particule fine. Aceste cifre plasează Bosnia în topul negativ al continentului, evidenţiind caracterul structural al problemei: infrastructură energetică învechită, dependenţă ridicată de combustibili solizi şi măsuri insuficiente pentru reducerea emisiilor urbane.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb