Secretarul american al comerţului, huiduit în timpul unui dineu de la Davos

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, conform sursei citate.

Preşedinta Băncii Centrale Europene a părăsit sala în timp ce Lutnick rostea un discurs şi critica dur Europa, ceea ce a stârnit huiduieli la cina de marţi seara, a declarat una dintre sursele informate despre ceea ce s-a întâmplat, a relatat Reuters.

Cina era găzduită de Larry Fink, CEO al BlackRock, în calitatea sa de copreşedinte al Forumului Economic Mondial, potrivit sursei citate. Dineul fusese organizat pentru toţi membrii importanţi ai Forumului, şefi de stat şi alţi demnitari, a declarat o persoană care a fost invitată la eveniment, conform celor relatate de sursa menţionată.

Fink a încheiat dineul înainte de desert, după incidentul cu huiduielile, în timp ce oamenii plecau, a declarat una dintre sursele amintite de Reuters.