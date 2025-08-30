Secretarul general al Consiliului Europei, spitalizat

Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), elveţianul Alain Berset, a fost spitalizat, însă starea sa ”nu era îngrijorătoare”, anunţă sâmbătă instituţia, gardianul drepturilor omului în Europa, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a fost spitalizat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Starea sa nu este îngrijorătoare, însă va rămâne sub observaţie câteva zile, ca măsură de precauţie”, anunţă într-un comunicat Consiliul Europei.

Participarea sa la Forumul Strategic de la Bled, în Slovenia, luni şi marţi, a fost anulată, precizează instituţia, iar ”în acest stadiu participarea sa la angajamente prevăzute săprămâna viitoare rămâne incertă”.

Consiliul Europei, înfiinţat în 1945, la Strasbourg, reuneşte 46 de ţări, după excluderea Rusiei în 2022, în urma invaziei Ucrainei.

Alain Berset, în vârstă de 53 de ani, a devenit secretarul general al CoE în septembrie 2024.

Anterior, Berset a fost ministru în Guvernul elveţian (Consiliul Federal), în perioada 2012-2023. El a deţinut în două rânduri preşedinţia rotativă a Confederaţiei hlevetice, în 2018 şi în 2023.