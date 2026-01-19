Serie A: Fiorentina s-a impus la Bologna, scor 2-1

Echipa italiană AC Fiorentina a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, gruparea Bologna, în etapa a 21-a din Serie A, potrivit news.ro.

Bologna a avut statistica de partea sa, însă echipa din Florenţa a avut gol anulat de VAR în minutul 18, la Ndour, pentru ca un minut mai târziu să deschidă scorul prin Rolando Mandragora. Roberto Piccoli a majorat avantajul oaspeţilor, în minutul 45. În partea secundă oaspeţii au rezistat, deşi au avut doi accidentaţi, pe Mandragora şi Parisi, iar gazdele nu au marcat decât golul de onoare, prin Fabbian, în minutul 88.

Bologna - AC Fiorentina s-a terminat 1-2 şi echipa viola a ajuns la al patrulea meci consecutiv fără înfrângere. Bologna rămâne cu 30 de puncte şi este a opta în clasament, în afara locurilor de cupe europene, în timp ce Fiorentina a reuşit a treia victorie stagională, are 17 puncte şi este pe locul 17, cu speranţe că ar putea evita retrogradarea.