Sîbiga: poziţia Ucrainei pe front este "cea mai bună din ultimul an"

P.C.
Internaţional / 22 aprilie, 16:50

Situaţia Ucrainei pe frontul de luptă împotriva Rusiei este în prezent cea mai bună din ultimul an, datorită utilizării dronelor şi eficienţei apărării antiaeriene, declară ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, relatează AFP.

Potrivit unei analize AFP bazate pe datele Institutului pentru Studiul Războiului, armata rusă, care a invadat Ucraina în 2022, nu a înregistrat practic niciun câştig teritorial în luna martie, o premieră în ultimii doi ani şi jumătate.

„Poziţia noastră pe câmpul de luptă este cea mai puternică, sau cea mai solidă, din ultimul an”, a declarat Andrii Sîbiga pentru mai multe instituţii media, inclusiv AFP. Declaraţiile sale au fost plasate sub embargo până miercuri.

Ucraina a redus la minimum avantajul numeric al Rusiei prin folosirea dronelor, a spus şeful diplomaţiei de la Kiev, iar AFP notează că oficialul ucrainean consideră că această evoluţie întăreşte poziţia ţării sale în negocieri.

„Am redus la minimum avantajul numeric rusesc datorită utilizării dronelor”, a afirmat Sîbiga, potrivit AFP. Ministrul ucrainean a mai declarat că armata ţării sale reuşeşte în prezent să doboare „până la 90%” dintre dronele şi rachetele ruseşti care vizează oraşele ucrainene.

Dificultăţile recente întâmpinate de Rusia pe front sunt explicate de experţi prin succesul contraatacurilor locale ucrainene, superioritatea Kievului în domeniul dronelor şi problemele de comunicare ale armatei ruse, mai arată AFP.

În ultimele luni, trupele ruse au fost deconectate de la terminalele Starlink, care oferă acces la internet prin satelit, în timp ce Kremlinul încearcă să interzică complet aplicaţia de mesagerie Telegram, notează AFP.

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, a declarat Andrii Sîbiga, în contextul în care Kievul încearcă să relanseze discuţiile de pace, transmite AFP.

„Suntem în favoarea unei întâlniri, pentru a da un nou impuls” eforturilor de pace, a spus ministrul ucrainean, citat de AFP. „Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”, a precizat el.

Eforturile diplomatice pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial au intrat în impas, iar AFP subliniază că războiul din Orientul Mijlociu a deturnat atenţia Statelor Unite, care îşi asumaseră rolul de mediator între Kiev şi Moscova.

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

