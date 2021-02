Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie a intrat din nou în centrul atenţiei zilele trecute, când procurorul Sorin Iaşinovschi a dispus printr-o ordonanţă de delegare ca Poliţia Bucureşti să renumere toate voturile de la alegerile locale din 27 septembrie 2020 din Sectorul 1 al Capitalei, câştigate de Clotilde Armand (USR) în dauna lui Dan Tudorache (PSD). Solicitarea procurorului din cadrul SIIJ a fost făcută într-un dosar penal întocmit în urma unei plângeri prin care PSD şi Dan Tudorache au reclamat o presupusă fraudă la vot.

Amintim că autorul plângerii penale, Dan Tudorache, este urmărit penal de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru infracţiunile de complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor, pe care acesta le-ar fi săvârşit în perioada în care deţinea funcţia de primar al Sectorului 1 Bucureşti.

Rapiditatea cu care s-au mişcat procurorii SIIJ în cercetarea plângerii formulată de inculpatul penal Dan Tudorache, aminteşte de o altă plângere cercetată pe repede-înainte de către aceeaşi secţie specială. Este vorba despre dosarul pe care procurorul Adina Florea l-a întocmit pe numele Laurei Codruţa Kovesi, actualul procuror-şef al Parchetului European, în urma unei plângeri depusă de un alt inculpat penal în mai multe dosare, fugarul Sebastian Ghiţă, fost deputat PSD. Prin instrumentarea rapidă a acelui dosar s-a încercat practic împiedicarea candidaturii lui Kovesi pentru funcţia de la nivel european pe care o ocupă în acest moment. Acest lucru este probat de faptul că, după ce fos­ta şefă a DNA a ajuns procuror-şef al Parchetului European, cercetarea penală în dosarul respectiv a fost aproape stagnată de Adina Florea.

Faptul a fost consemnat în decizia Înaltei Curţi de Casaţiei şi Justiţie din luna ianuarie 2020 prin care instanţa o obligă pe Adina Florea să finalizeze până la 1 aprilie 2021 dosarul în care aceasta o cercetează pe Laura Codruţa Kovesi, pentru luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă.

La fel de repede s-au mişcat lucrurile şi în dosarul Portocală întocmit după ce un fost inculpat penal, Vlad Cosma, fost deputat PSD a înaintat către SIIJ o plângere penală cu privire la abuzurile procurorului Negulescu din cadrul DNA Ploieşti.

Un alt dosar instrumentat rapid de SIIJ este cel făcut în urma plângerii altui inculpat penal - Puiu Popoviciu. Astfel, la începutul lunii trecute, secţia specială de anchetare a magistraţilor anunţa punerea sub urmărire penală a fostului judecător Ion Tudoran pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi represiune nedreaptă în legătură cu felul în care a soluţionat şi motivat sentinţa din dosarul Ferma Băneasa. Motivaţia procurorilor SIIJ este identică cu aceea prezentată de reprezentanţii lui Popoviciu în faţa instanţei din Marea Britanie care trebuie să judece şi să se pronunţe cu privire la cererea de extrădare formulată de statul român prin Ministerul Justiţiei.

Într-un mod identic privind celeritatea procesului penal au reacţionat procurorii SIIJ atunci când, la plângerea unui site apropiat celor din PSD, au dispus întocmirea unui dosar penal pe numele fostului şi actualului prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, care era acuzat de abuz în serviciu, fals intelectual şi comunicare de informaţii false în privinţa întocmirii raportului MCV pe anul 2018 în care era criticată tocmai înfiinţarea secţiei de anchetare a magistraţilor.

Poate de aceea, în al treilea an de activitate, 2020, SIIJ a finalizat, asemănător anilor 2018 şi 2019, doar două rechizitorii cu trei inculpaţi trimişi în judecată. Numai că anul trecut, cele două rechizitorii privesc aceeaşi persoană: Mircea Negulescu, aşa-numitul Portocală, fost procuror la DNA Ploieşti, exclus din magistratură.

"În cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, în anul 2020, activitatea de urmărire penală a fost desfăşurată de 7 procurori care au avut de soluţionat 6636 de dosare penale. Dintre acestea, 2984 de cauze au fost înregistrate în anul 2020, iar 3652 sunt rămase/ preluate din 2019. În cursul anului 2020 au fost soluţionate pe fond un număr de 552 de dosare din care două rechizitorii, prin care au fost trimişi în judecată 3 inculpaţi. Într-un număr de 550 de cauze, procurorii Secţiei au dispus soluţii de clasare" se arată în bilanţul SIIJ, trimis la Consiliul Superior al Magistraturii.

Procurorii din cadrul secţiei susţin că activitatea redusă a fost cauzată de restricţiile impuse odată cu starea de urgenţă, pe fondul pandemiei de Covid-19, dar şi de atacurile din partea presei şi a politicienilor. În raport însă nu se spune nimic de ce cauzele din 2019 nu au fost soluţionate cu celeritate, ci s-a acordat atenţie pentru plângerile noi, de genul celei formulată de inculpatul Dan Tudorache cu privire la alegerile din septembrie 2020 din Sectorul 1 al Capitalei.

• SIIJ acuzată de "inactivism judiciar absolut interesat"

Un astfel de dosar penal, care trenează de aproape doi ani la SIIJ, a fost întocmit în urma unei plângeri formulată de fostul cadru didactic universitar clujean Cristian Colceriu, pe care a înaintat-o iniţial, în 2018, la Direcţia Naţională Anticorupţie. Pentru că în dosarul respectiv, în care sunt acuzaţi de abuz în serviciu profesori universitari din Cluj Napoca şi adjuncţi ai Avocatului Poporului, apare şi numele unui judecător care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii anticorupţie au trimis, în 15 februarie 2019, cauza către Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, singura competentă, conform legislaţiei în vigoare să cerceteze faptele privitoare la magistratul respectiv.

Ce s-a întâmplat cu cercetarea penală şi cu celeritatea procesului penal de atunci şi până acum? Nimic, conform celor declarate, pentru ziarul BURSA, de autorul plângerii penale, Cristian Colceriu.

"Am făcut în 2018 o sesizare la DNA, în care am menţionat că una dintre beneficiarele faptelor săvârşite de cei pe care îi acuz este judecătorul Andrea Anamaria Chiş, care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Ulterior, la a doua audiere, procurorul din cadrul DNA m-a întrebat dacă vreau să efectueze cercetări şi cu privire la Anamaria Chiş. Am spus că nu am desemnat-o ca făptuitor, ci doar ca beneficiar, dar procurorul anticorupţie a vârât-o în dosar şi a declinat cauza la SIIJ, în 15 februarie 2019. De atunci dosarul este blocat la SIIJ, în ciuda nenumăratelor cereri pe care le-am adresat acestei secţii, cereri la care nu am primit niciun răspuns. Le-am trimis chiar şi materiale probatorii, dar nu am primit nicio informare cu privire la cercetările penale efectuate în respectiva cauză. Dosarul este nelucrat de procurorul de caz. De aceea, am întocmit o plângere penală împotriva dânsului, deoarece nu a facut nimic in dosar, nicio lucrare. I-am cerut punctual să mă informeze în legătură cu starea cercetărilor efectuate în dosar, dar nu am primit niciun răspuns", a spus, pentru ziarul BURSA, Cristian Colceriu.

Nemulţumit de atitudinea procurorului de caz, autorul plângerii penale s-a adresat şi Inspecţiei Judiciare, care, în urma verificărilor, i-a transmis că, timp de un an, SIIJ ar fi efectuat cercetări la Ministerul Educaţiei în legăturile cu aspectele sesizate în dosarul respectiv.

"Eu mă îndoiesc că au fost efectuate aceste cercetări, timp de un an, pentru că nu am avut rezultatele acestora şi nici nu mi s-a comunicat de SIIJ că s-ar face astfel de cercetări. Dosarul penal are două volume conţinând peste 1500 de pagini, din care 90% îmi aparţin, pentrru că le-am trimis inclusiv materialul probator", a precizat Cristian Colceriu.

Sătul de inactivitatea SIIJ, autorul sesizării penale s-a adresat instanţei cu privire la nerespectarea de către procurori a celerităţii procesului penal.

"În cadrul judecării acestei sesizări, procurorul de caz din cadrul SIIJ au invocat la instanţă că, deoarece am contestat durata prea lungă a procesului penal, acest lucru l-a împiedicat să facă cercetări în dosarul respectiv, cauza plimbându-se la instanţele competente", a menţionat Cristian Colceriu.

Acesta s-a adresat cu un memoriu şi procurorului general Gabriela Scutea, în care i-a transmis că dosarul este blocat la SIIJ şi că nu există în el niciun act de cercetare penală efectuat de procurorii secţiei respective.

"Deşi doamna procuror general mi-a răspuns că un şef de direcţie din cadrul Parchetului General va investiga ce s-a întâmplat cu dosarul, nu am primit niciun răspuns până acum. Vorbim despre inactivism judiciar absolut interesat, iar miza lui este exonerarea de răspundere penală a unor cadre universitare, a unor adjuncţi ai Avocatului Poporului, ce au legături cu magistraţi importanţi care pot trage sforile în privinţa acestui dosar. Există o complicitate între instanţe şi parchet in sensul frânării sau blocării urmăririi penale, în loc de relansarea acesteia", a concluzionat Cristian Colceriu.

Astăzi, plenul Consiliului Superior al Magistraturii ar urma să aprobe raportul de activitate a SIIJ pentru 2020 şi să dea un aviz privind proiectul de desfiinţare a secţiei respective. Proiect despre care Stelian Ion, ministrul Justiţiei, a spus că ar vrea să fie adoptat de Parlament cel târziu la sfârşitul lunii martie.

Poate membrii plenului vor lua în considerare şi aspectele de mai sus privind modul în care procurorii SIIJ înţeleg să respecte principiul celerităţii procesului penal.