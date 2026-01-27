Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Stan Kroenke, cel mai mare proprietar privat de terenuri din SUA

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 27 ianuarie

Sursa foto: https://www.therams.com/

Sursa foto: https://www.therams.com/

Magnatul american Stan Kroenke, cunoscut pentru imperiul său din sport şi imobiliare, a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai mari proprietari privaţi de terenuri din Statele Unite, controlând peste 2,7 milioane de acri (1 hectar, aproximativ 2,47 acri), potrivit celui mai recent raport publicat de The Land Report. Ascensiunea lui Kroenke pe prima poziţie a fost determinată de o tranzacţie majoră realizată în afara pieţei, în luna decembrie, când a achiziţionat peste 937.000 de acri de terenuri de tip ranch în statul New Mexico, de la moştenitorii lui Henry Singleton, fondatorul companiei Teledyne. Conform The Land Report, aceasta este cea mai mare tranzacţie privată cu terenuri din SUA din ultimul deceniu. Prin această achiziţie, Kroenke a urcat de pe locul patru direct pe primul loc în clasament, depăşind nume consacrate precum familia Emmerson, care deţine aproximativ 2,44 milioane de acri de păduri prin Sierra Pacific Industries, John Malone, fondatorul Liberty Media, cu circa 2,2 milioane de acri, şi fostul proprietar CNN, Ted Turner, cu aproximativ 2 milioane de acri, potrivit Fox Business. Terenurile cumpărate în New Mexico nu sunt compacte, ci sunt împărţite în mai multe parcele, utilizate în principal pentru creşterea vitelor şi a cailor, o activitate centrală în portofoliul agricol al lui Kroenke.

Stan Kroenke, proprietarul echipei, din NFL, Los Angeles Rams şi al clubului de fotbal Arsenal FC, şi-a construit averea iniţial în dezvoltări imobiliare, înainte de a se extinde agresiv în sportul profesionist. De-a lungul mai multor decenii, acesta a acumulat un portofoliu vast de terenuri, predominant destinate păşunatului şi activităţilor ranch, în vestul Statelor Unite şi în Canada. Printre cele mai importante proprietăţi se numără Q Creek Ranch din Wyoming (560.000 de acri), Waggoner Ranch din Texas (535.000 de acri), Broken O Ranch din Montana, Winecup Gamble Ranch din Nevada, precum şi Douglas Lake Ranch din provincia canadiană British Columbia. Dimensiunea totală a terenurilor deţinute de Kroenke este una remarcabilă: suprafaţa cumulată depăşeşte cea a Parcului Naţional Yellowstone şi este echivalentă cu aproximativ două milioane de terenuri de fotbal, potrivit estimărilor Fox Business. În contrast, cofondatorul Microsoft Bill Gates rămâne cel mai mare proprietar privat de terenuri agricole productive din Statele Unite, cu aproximativ 275.000 de acri răspândiţi în mai multe state. Deşi suprafaţa este mult mai redusă comparativ cu cea deţinută de Kroenke, poziţia lui Gates este considerată relevantă în contextul interesului tot mai mare pentru securitatea alimentară şi controlul resurselor agricole.

