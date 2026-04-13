Starmer şi Macron anunţă un demers comun pentru restabilirea libertăţii de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz

A.G.
Internaţional / 13 aprilie, 14:47

Premierul britanic, Keir Starmer, şi preşedintele francez, Emmanuel Macron, au transmis, în postări publicate pe platforma X, că Londra şi Parisul intensifică demersurile pentru restabilirea libertăţii de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul efectelor economice şi de securitate generate de închiderea în curs a acestei rute maritime strategice. Potrivit postării lui Starmer, „închiderea continuă a Strâmtorii Ormuz este profund dăunătoare”, în timp ce Macron a subliniat, în mesajul său, că nu trebuie cruţat niciun efort pentru a se ajunge rapid, „prin mijloace diplomatice”, la o soluţie solidă şi durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu.

În mesajul său, Keir Starmer afirmă că reluarea circulaţiei transportului maritim global este „vitală” pentru a reduce presiunile asupra costului vieţii. Tot potrivit postării publicate de liderul de la Londra, Regatul Unit a reunit deja peste 40 de state care împărtăşesc obiectivul restabilirii libertăţii de navigaţie, iar Marea Britanie şi Franţa vor coprezida în această săptămână un summit destinat avansării lucrărilor la un plan coordonat, independent şi multinaţional pentru protejarea transportului maritim internaţional după încheierea conflictului.

La rândul său, Emmanuel Macron susţine, în postarea sa, că un eventual acord durabil trebuie să ofere regiunii „un cadru robust” care să permită tuturor să trăiască în pace şi securitate. Preşedintele francez afirmă că, pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie abordate prin soluţii de durată toate dosarele centrale: activităţile nucleare şi balistice ale Iranului, acţiunile sale destabilizatoare în regiune, necesitatea restabilirii rapide a navigaţiei libere şi neîngrădite prin Strâmtoarea Ormuz, precum şi nevoia ca Libanul să revină pe calea păcii, cu respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale.

Tot în mesajul publicat pe X, Emmanuel Macron afirmă că Franţa este pregătită să îşi joace pe deplin rolul, aşa cum a încercat să facă încă din prima zi a conflictului. În ceea ce priveşte Strâmtoarea Ormuz, liderul francez anunţă că, în zilele următoare, Franţa va organiza împreună cu Regatul Unit o conferinţă cu statele dispuse să contribuie la o misiune multinaţională paşnică menită să restabilească libertatea de navigaţie în strâmtoare. Macron precizează, în aceeaşi postare, că această misiune ar urma să fie strict defensivă, separată de părţile beligerante şi pregătită pentru desfăşurare de îndată ce circumstanţele o vor permite.

Prin aceste două intervenţii publice, Londra şi Parisul conturează,potrivit postărilor pe X, o linie comună axată pe deblocarea navigaţiei comerciale prin Ormuz şi pe construirea unui mecanism multinaţional distinct de actorii implicaţi direct în conflict. Dacă în postarea sa Keir Starmer pune accentul în primul rând pe impactul economic al blocajului şi pe coordonarea internaţională deja iniţiată de Regatul Unit, Emmanuel Macron insistă, în mesajul său, asupra componentei diplomatice şi asupra necesităţii unui cadru regional mai larg, care să includă atât dosarul iranian, cât şi situaţia din Liban.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb