Stelian Ion, despre dosarul Nordis: "Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc, păgubiţi disperaţi”

Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, acuză într-o postare pe Facebook că ancheta în dosarul Nordis este blocată de aproape şase luni, din cauză că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florenţa, nu ar fi alocat DIICOT fondurile necesare pentru efectuarea expertizelor.

Între timp, Curtea de Apel Bucureşti a admis pe 19 august contestaţiile formulate de Vladimir Ciorbă, Emanuel Poştoacă - patronii Nordis - şi de compania Nordis Management SRL împotriva deciziei DIICOT din 31 iulie 2025 de a prelungi cu şase luni măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile, potrivit unui document consultat de G4Media.ro.

„După ridicarea controlului judiciar şi a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florenţa, nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc şi păgubiţi disperaţi. Aşa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripţie”, a scris Stelian Ion.

El susţine că dosarul ar fi „forfecat din ambele părţi”: pe de o parte, de Curtea de Apel Bucureşti, care a ridicat controlul judiciar şi sechestrul, cu o motivare „halucinantă”, iar pe de altă parte de conducerea Ministerului Public, care nu ar fi asigurat resursele pentru expertiza financiar-contabilă.

„Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că statul le ţine partea infractorilor? Mi-aş dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, a mai scris fostul ministru.