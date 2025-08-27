Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studiu Horeka by Roweb: Românii plătesc mai mult, dar comandă mai puţin - „inflaţia din farfurie” în cifre

T.B.
Comunicate de presă / 27 august, 10:10

Studiu Horeka by Roweb: Românii plătesc mai mult, dar comandă mai puţin - „inflaţia din farfurie” în cifre

Horeka by Roweb, platforma software dedicată digitalizării restaurantelor, a analizat peste 1,15 milioane de comenzi plasate între 2021 şi 2025, pentru a surprinde cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale românilor, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Studiul scoate la iveală tendinţe de preţ, diferenţe sezoniere şi preferinţe clare de comportament, oferind o perspectivă unică asupra industriei HoReCa.

Românii comandă mai puţin, dar plătesc mai mult

Comanda medie s-a menţinut relativ stabilă între 2021 şi 2024, la aproximativ 74 lei, însă în 2025 a urcat la 83,5 lei, o creştere de 12,24%. În acelaşi timp, numărul mediu de produse per comandă a scăzut cu aproape 31% în ultimii cinci ani - de la 4,53 produse în 2021 la 3,14 în 2025.

Această discrepanţă indică o realitate simplă: preţurile au crescut, iar clienţii preferă să comande mai puţin, dar să menţină un buget similar.

În 5 ani, numărul mediu de produse comandate a scăzut cu ~30,7%, în timp ce valoarea comenzii a crescut. Această discrepanţă reflectă o scumpire evidentă a produselor din restaurante.

Prânzul - momentul cheie pentru livrări

Analiza arată că aproape jumătate dintre comenzi (47,8%) sunt plasate la prânz, semn că pauza de masă a angajaţilor a devenit cel mai profitabil moment al zilei pentru restaurante. Dimineaţa concentrează 38,2% din comenzi, cina doar 13,2%, iar noaptea rămâne un interval marginal, cu 0,7% din total.

Zilele de joi domină comenzile. Weekend-ul rămâne pentru ieşiri la restaurant

În timpul săptămânii, comenzile ating vârful în ziua de joi (15,8%), urmată de miercuri şi vineri. În weekend, însă, comenzile scad semnificativ, sâmbăta şi duminica însumând doar un sfert din total. Datele sugerează că românii preferă să comande la birou, iar în weekend să iasă direct la restaurant.

Martie este luna preferată pentru comenzi. Septembrie, cea mai slabă

Martie este luna campioană, cu 111.432 de comenzi, în timp ce septembrie înregistrează doar 83.208 - o diferenţă de 34%. Explicaţiile posibile ţin de sezonalitate: martie marchează revenirea la rutină şi perioade de post (meniuri speciale, comenzi mai dese), în timp ce septembrie vine după vacanţe, cu bugete mai reduse şi preferinţa pentru gătitul acasă.

Ziua cu record absolut: 23 iulie 2021

Această zi a înregistrat de până la 4 ori mai multe comenzi maximul celorlalţi ani, probabil ca urmare a ridicării restricţiilor pandemice.

Meniul zilei cu cartofi prăjiţi - vedeta livrărilor

Studiul confirmă preferinţa românilor pentru „comfort food”: meniul zilei cu cartofi prăjiţi este cel mai comandat produs, simbol al unei alegeri rapide şi convenabile.

Românii încă preferă plata cash, dar cardul câştigă teren

Deşi plăţile cu cardul sunt în creştere, cash-ul rămâne metoda dominantă, cu peste 676.000 de comenzi (48 milioane lei), faţă de cele 216.000 achitate cu cardul (16,8 milioane lei). Totuşi, valoarea medie a comenzilor plătite digital este cu 9% mai mare - semn că utilizatorii de card preferă comenzi mai consistente.

„Horeka by Roweb înseamnă mai mult decât digitalizare: este partenerul care ajută restaurantele să reducă costurile, să câştige timp şi să crească profitul. Prin simplitate, control şi rezultate măsurabile, transformăm provocările zilnice în oportunităţi - astfel încât echipele să fie mai eficiente, iar clienţii să aibă o experienţă mai bună.” Valentin Necsuleu - Horeka by Roweb

Concluzie

Comenzile de mâncare reflectă mai mult decât preferinţe culinare - ele spun o poveste despre stilul de viaţă urban, inflaţie, sezonalitate şi transformare digitală. Horeka by Roweb devine astfel nu doar un instrument de management, ci şi un barometru al comportamentului de consum în HoReCa

Opinia Cititorului

