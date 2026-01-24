SUA au atacat o ambarcaţiune în estul Pacificului

Armata SUA a atacat o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, armata SUA a efectuat, vineri, un atac asupra unei ambarcaţiuni în estul Pacificului, ucigând două persoane, potrivit Comandamentului Sud al SUA (SOUTHCOM).

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava tranzita rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est şi era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”, a declarat SOUTHCOM într-un comunicat, citat de sursa amintită.

Ultima lovitură militară dezvăluită public până la cea lansată vineri a avut loc în data de 31 decembrie 2025, când forţele americane au ucis cel puţin cinci „narco-terorişti” în două bărci operate de o organizaţie teroristă desemnată, a informat G4Media.

Din luna septembrie 2025, armata americană a efectuat cel puţin 36 de atacuri asupra ambarcaţiunilor - în urma acestor acţiuni, cel puţin 117 „narco-terorişti” au fost ucişi, în ceea ce administraţia susţine că este un efort de a reduce fluxul de droguri ilegale în regiune şi de a proteja SUA, a mai relatat sursa menţionată.