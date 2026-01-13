SUA au avertizat cetăţenii americani să părăsească Iranul

Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetăţenii americani care se află în Iran să părăsească ţara „acum”, avertizând să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american, potrivit The Guardian.
„Protestele din Iran se intensifică şi ar putea deveni violente, rezultând arestări şi răniri. Măsuri sporite de securitate, închideri de drumuri, întreruperi ale transportului public şi blocaje ale internetului sunt în curs de desfăşurare”, a transmis Ambasada virtuală a SUA, conform sursei citate.
Ambasada virtuală a atenţionat cetăţenii americani să pregăteacă „un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”, a informat The Guardian.
Washingtonul le recomandă, de asemenea, cetăţenilor americani să evite protestele, să „fie discreţi” şi, dacă este sigur, să ia în considerare părăsirea Iranului „pe cale terestră” către Armenia sau Turcia, a informat sursa amintită.
Guvernul SUA nu are relaţii diplomatice sau consulare cu Republica Islamică Iran, a amintit The Guardian, care a mai precizat că în absenţa legăturilor dintre SUA şi Iran, autorităţile de la Washington au deschis o ambasadă virtuală.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. Pai de ce sa paraseasca Iranul?
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 13.01.2026, 15:06)
Nu mai vor sa instaureze "democratia"????
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:50)
Rusii pot ramane.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:12)
Intre timp,mos Ali va trebui sa plece in Rusia daca vrea sa moara de moarte naturala!Pana aici i-a fost, ,,Timpul nu mai are rabdare"!
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:28)
Vine altu in locul lui, stai linistit.
1.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:57)
Vine,vine dar trebuie s-o lase mai moale!Va avea loc o tranzitie,Iranul nu va mai fi la fel fiindca oamenii s-au schimbat si s-au saturat!Iranul trebuie sa devina o republica laica,oamenii de acolo merita asta fiindca nu sunt batuti in cap ca alte natii de aceeasi religie!Abia astept sa-i vad pe gardienii revolutiei cu botul pe labe!