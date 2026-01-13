SUA au avertizat cetăţenii americani să părăsească Iranul

Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetăţenii americani care se află în Iran să părăsească ţara „acum”, avertizând să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american, potrivit The Guardian.

„Protestele din Iran se intensifică şi ar putea deveni violente, rezultând arestări şi răniri. Măsuri sporite de securitate, închideri de drumuri, întreruperi ale transportului public şi blocaje ale internetului sunt în curs de desfăşurare”, a transmis Ambasada virtuală a SUA, conform sursei citate.

Ambasada virtuală a atenţionat cetăţenii americani să pregăteacă „un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”, a informat The Guardian.

Washingtonul le recomandă, de asemenea, cetăţenilor americani să evite protestele, să „fie discreţi” şi, dacă este sigur, să ia în considerare părăsirea Iranului „pe cale terestră” către Armenia sau Turcia, a informat sursa amintită.

Guvernul SUA nu are relaţii diplomatice sau consulare cu Republica Islamică Iran, a amintit The Guardian, care a mai precizat că în absenţa legăturilor dintre SUA şi Iran, autorităţile de la Washington au deschis o ambasadă virtuală.