SUA au lansat noi sancţiuni împotriva unor înalţi demnitari iranieni

Statele Unite au lansat noi sancţiuni împotriva unor înalţi oficiali iranieni şi a unor reţele financiare legate de Teheran pentru rolul lor în ceea ce Washingtonul a calificat drept „reprimarea violentă” a recentelor proteste din Iran, potrivit EFE.

Conform sursei citate, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), care ţine de Departamentul Trezoreriei, l-a inclus printre persoanele sancţionate pe ministrul de interne, Eskandar Momeni Kalagari, pe care îl consideră responsabil pentru supravegherea forţelor de securitate implicate în „moartea şi reţinerea a mii de protestatari paşnici”.

Sancţiunile se aplică, de asemenea, mai multor comandanţi superiori ai Corpului Gardienilor Revoluţiei, pe care Washingtonul îi acuză că „au condus o campanie de violenţă, arestări arbitrare şi dispariţii forţate” împotriva populaţiei civile din diverse provincii ale ţării, inclusiv Teheran, Hamadan, Gilan şi Kermanshah, a relatat EFE.

În paralel, OFAC l-a sancţionat şi pe omul de afaceri Babak Morteza Zanjani, pe care îl acuză de „deturnarea” a miliarde de dolari din veniturile petroliere iraniene şi pentru că a acţionat ca intermediar financiar al regimului după ce a fost eliberat din închisoare, potrivit sursei amintite.

De asemenea, guvernul american a inclus pentru prima dată pe lista sa de sancţiuni două platforme de schimb de criptomonede înregistrate în Regatul Unit - Zedcex şi Zedxion - pentru procesarea unor volume mari de fonduri care aveau legătură cu Gardienii Revoluţiei şi pentru operarea în sectorul financiar iranian ocolind sancţiunile impuse de Washington, a informat EFE.

Anunţul vine pe fondul unei creşteri a tensiunii între cele două ţări şi la câteva zile după ce vice-ministrul iranian de externe, Kazem Ghariabadi, a declarat că vede mai probabil un război cu Washingtonul decât negocieri, a amintit sursa menţionată.