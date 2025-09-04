Superliga: Kurt Zouma este noul jucător al echipei CFR Cluj

Fundaşul francez Kurt Zouma (30 de ani), care are o carieră impresionantă, cu experienţă la cel mai înalt nivel, a semnat un contract cu CFR Cluj, a anunţat, miercuri seară, gruparea ardeleană, potrivit news.ro.

El a bifat 151 de apariţii pentru Chelsea, unde a câştigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 şi EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formaţie alături de care a reuşit să câştige Conference League în 2023.

În Anglia a mai jucat pentru Everton şi Stoke City, iar în Franţa, ţara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori şi a reuşit să câştige Cupa Ligii Franţei, în 2013.

În sezonul precedent, el a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah

Pentru echipa naţională a Franţei, Zouma a jucat atât de pentru reprezentativele de tineret, alături de care a câştigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar şi pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezenţe şi a reuşit să înscrie un gol

În 2020, în Anglia, pe când juca la West Ham, Kurt Zouma, a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunităţii, după ce s-a filmat lovindu-şi şi pălmuindu-şi pisica.