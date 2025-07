SUPLIMENT RETAIL Un viitor fără fum; Oportunităţi, provocări şi inovaţie în transformarea industriei tutunului

Reporter: Care consideraţi că sunt oportunităţile momentului?

Liviu Vornicu: Philip Morris International (PMI) şi-a propus să construiască un viitor fără fum. Acest deziderat presupune înlocuirea cât mai rapidă a ţigărilor cu produse fără fum, fundamentate ştiinţific. Ele reprezintă o alternativă mai bună pentru toţi adulţii care, altfel, ar continua să fumeze. Vorbim despre o transformare profundă a industriei care vine cu oportunităţi remarcabile, atât pentru societate, cât şi pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei noastre, cum ar fi deschiderea către inovaţie şi progres tehnologic, dezvoltarea unor noi categorii de produse şi reducerea impactului negativ asupra sănătăţii publice. Iar România face parte din această transformare, sute de mii de fumători adulţi fac deja trecerea de la ţigările tradiţionale la noile produse pe care le comercializăm.

Din punct de vedere comercial, oportunităţile sunt dezvoltarea retailului românesc şi a infrastructurii comerciale proprii. Parteneriatele puternice cu reţelele comerciale şi extinderea magazinelor proprii ne permit să oferim consumatorilor acces facil la alternative fundamentate ştiinţific care fac parte din portofoliul companiei de produse fără fum. Am observat o deschidere tot mai mare, atât din partea consumatorilor, cât şi a partenerilor comerciali către produse inovatoare, ceea ce ne permite să accelerăm tranziţia către un viitor fără fum. Cu toate acestea, avem în continuare milioane de fumători adulţi români care continuă să fumeze ţigări convenţionale. De aceea ne dorim un ritm accelerat de trecere la noile produse fără fum, pentru că, deşi au trecut zece ani de când ele sunt disponibile în piaţă, România are totuşi un decalaj faţă de alte ţări, precum Japonia, Italia sau Suedia.

Reporter: Cu ce provocări vin aceste schimbări, atât la nivel de industrie, cât şi în compania pe care o reprezentaţi?

Liviu Vornicu: Desigur, ne confruntăm şi cu provocări, în acest proces de tranziţie. Chiar dacă noi comunicăm transparent, cu informaţii validate ştiinţific, dezinformarea există în continuare, la fel şi scepticismul. Conceptul de reducere a riscurilor nu este unul nou - este recunoscut de comunitatea ştiinţifică internaţională şi aplicat în sănătatea publică în numeroase domenii. În cazul fumatului, acest concept presupune înlocuirea ţigărilor cu produse care nu ard tutunul, eliminând astfel sursa principală a substanţelor dăunătoare şi potenţial dăunătoare. Este esenţial ca mesajele ce clarifică diferenţele dintre ţigări şi aceste produse inovatoare să ajungă atât la utilizatori, cât şi la publicul larg. Pentru cei care vor să afle mai multe detalii, platforma noastră - Arderea este problema - este un real ajutor.

În acest context, evident, autorităţile de reglementare joacă un rol esenţial în evaluarea ştiinţifică riguroasă a acestor alternative şi în furnizarea de informaţii clare şi echilibrate către consumatori. Cred, aşadar, că este esenţial ca politicile publice să fie fundamentate pe dovezi solide; în acest fel, fumătorii adulţi care altfel ar continua să fumeze pot lua decizii în cunoştinţă de cauză.

Reporter: Portofoliul de alternative fără fum este unul divers. Cum abordaţi această diversitate din punct de vedere comercial?

Liviu Vornicu: Strategia comercială a Philip Morris România se bazează pe abordarea „multicategory” - aceasta înseamnă că oferim o varietate de produse din categoria alternativelor fără fum, de la dispozitive care încălzesc tutunul la pliculeţe cu nicotină pentru uz oral, pentru a satisface nevoile diverse ale consumatorilor. Piaţa a evoluat forte mult în ultimii ani în această direcţie şi, odată cu ea, şi aşteptările şi nevoile consumatorilor. Este important să le oferim fumătorilor adulţi o gamă largă de alternative cu profil de risc redus pentru ca ei să poată lăsa ţigările în urmă.

Echipele noastre dedicate lucrează îndeaproape cu retailerii pentru a asigura o prezenţă consistentă şi sprijin adaptat în punctele de vânzare. Astfel, consumatorii primesc informaţii corecte şi acces facil la toate produsele disponibile. Mai mult, dezvoltăm continuu formate comerciale noi, inclusiv magazine specializate şi spaţii dedicate în reţelele mari, unde experienţa consumatorului este pusă în prim-plan. Informarea corectă şi comunicarea responsabilă reprezintă piloni esenţiali în această diversitate a produselor, pentru a creşte adoptarea şi încrederea în produsele fără fum.

Ca să mărim vizibilitatea şi înţelegerea categoriei alternativelor fără fum de către utilizatorii noştri în retailul tradiţional şi modern, din 2025 am adăugat activităţi noi în aceste canale, prin care ne propunem să sprijinim fumătorii adulţi. Practic, am construit o nouă echipă B2C (Business to Consumer) cu acoperire naţională dedicată interacţiunii cu clientul în magazine. Focusul noii echipe este să ofere consumatorilor adulţi o experienţă nouă, prin care să ne diferenţiem în piaţă şi care să răspundă nevoilor consumatorilor adulţi. În plus, ne dorim să adăugăm în continuare mai multe servicii pentru consumatori în retailul tradiţional şi modern, pentru a fi mai aproape de ei. Diversitatea de produse şi de nevoi ale consumatorilor este susţinută şi de o infrastructură robustă, care ne permite să personalizăm interacţiunea cu fiecare utilizator.

Reporter: Ce rol are Inteligenţa Artificială şi evoluţia tehnologiei în dezvoltarea activităţii dumneavoastră?

Liviu Vornicu: Într-adevăr, toată lumea vorbeşte despre inteligenţă artificială, despre impactul pozitiv pe care îl va avea sau îl are deja, asupra modului în care lucrăm şi trăim, dar şi despre riscurile asociate cu introducerea acestor noi tehnologii. În companie, folosim deja inteligenţa artificială şi suntem într-o continuă dezvoltare. Anul trecut, 20.000 de angajaţi ai Philip Morris International foloseau în mod activ Microsoft 365 Copilot în activitatea lor curentă. Mai mult, folosim deja inteligenţa artificială pentru a ne eficientiza procesele, fie că este vorba de organizare şi planificare strategică pe termen lung sau de gestionarea lanţului de aprovizionare, reducând costurile şi timpii de reacţie.

De asemenea, inteligenţa artificială ne ajută în a înţelege mai repede şi mai bine preferinţele consumatorilor şi tendinţele pieţei. Informaţiile provin din toate canalele şi sursele disponibile şi ne ajută să interconectăm întregul ecosistem de baze de date Philip Morris România, cu scopul de a oferi valoare reală consumatorului. Tot inteligenţa artificială ne ajută să transformăm datele în insight-uri valoroase, să optimizăm campaniile de marketing şi să oferim recomandări adaptate nevoilor diverse. Investim în soluţii digitale avansate pentru a crea o experienţă integrată, atât pentru consumator, cât şi pentru partenerii noştri din retail. Evoluţia tehnologică este un vector esenţial în adaptarea rapidă la schimbările pieţei şi în susţinerea unei creşteri eficiente şi sustenabile.

Reporter: Cu ce rezultate aţi încheiat anul trecut, respectiv primul trimestru al acestui an?

Liviu Vornicu: Anul trecut am înregistrat o creştere solidă, susţinută de lansarea unor noi produse, cum ar fi IQOS Iluma i şi pliculeţele cu nicotină pentru uz oral ZYN, de extinderea distribuţiei şi de consolidarea portofoliului de produse fără fum. Investiţiile în retail şi în experienţa consumatorilor au avut un impact pozitiv, iar parteneriatele dezvoltate au facilitat accesul la produse inovatoare pe un număr tot mai mare de canale. Primul trimestru al anului 2025 a confirmat această tendinţă, cu un interes sporit al consumatorilor şi o cerere stabilă pentru alternativele fără fum. În continuare, IQOS este liderul categoriei de produse fără fum în România, poziţie pe care dorim să o consolidăm, în viitor.

Rezultatele reflectă şi eficienţa strategiilor noastre de comunicare şi informare, a extinderii echipei B2C şi a îmbunătăţirii serviciilor în punctele de vânzare. Această evoluţie ne motivează să continuăm investiţiile şi să rafinăm oferta pentru a răspunde cât mai bine nevoilor pieţei.

Şi la nivel global, Philip Morris International a raportat rezultate financiare solide pentru primul trimestru din 2025, care au arătat creşteri semnificative în segmentul produselor fără fum: 42% din veniturile totale şi 44% din profitul brut al companiei la nivel global sunt reprezentate de noua categorie de produse fără fum. Şi la nivel global, IQOS îşi consolidează poziţia ca lider al categoriei produselor care nu ard tutunul, cu aproximativ 77% din volumul global al acestei categorii.

Reporter: Care este evoluţia PMI în ceea ce priveşte produsele inovatoare? Ce investiţii faceţi în acest domeniu?

Liviu Vornicu: Un element central al strategiei PMI este angajamentul ferm faţă de inovaţie şi ştiinţă. Din 2008, compania a investit peste 14 miliarde de dolari în cercetare şi dezvoltare pentru a crea şi îmbunătăţi produsele fără fum, produse cu potenţial de risc redus comparat cu continuarea fumatul. Este o investiţie masivă care a susţinut construirea unor centre de cercetare de ultimă generaţie, atragerea a sute de oameni de ştiinţă din diverse domenii şi dezvoltarea unui portofoliu de produse bazate pe dovezi ştiinţifice solide.

PMI continuă să investească masiv în inovaţie, să optimizeze constant atât dispozitivele, cât şi consumabilele pentru alternativele fără fum. Evoluţia portofoliului este susţinută de cercetarea continuă, de adaptare la preferinţele consumatorilor şi de lansarea unor produse cu caracteristici îmbunătăţite. De asemenea, investim în modernizarea formatelor comerciale şi în implementarea unor soluţii digitale care să faciliteze accesul şi experienţa consumatorului.

În România, am investit peste 730 de milioane de dolari, din 2017. Graţie acestei investiţii, fabrica din Otopeni a fost transformată într-un centru de producţie a consumabilelor pentru IQOS şi alte produse fără fum. În fabrica Philip Morris România din Otopeni, ne adaptăm producţia la schimbările din portofoliul de produse şi răspundem constant celor mai înalte standarde de calitate. Consumatorii au aşteptări tot mai ridicate - caută soluţii inovatoare, dar şi un nivel constant de calitate, ceea ce ne provoacă să fim agili, eficienţi şi orientaţi spre excelenţă.

Reporter: Care sunt acţiunile pe care le-aţi derulat în ultimul an pentru stoparea contrabandei?

Liviu Vornicu: Probabil sunt unii dintre cititori care se întreabă de ce este atât de important să luptăm împotriva produselor ilicite. Ei bine, pe lângă faptul că vânzarea acestora afectează bugetul unui stat, ele alimentează crima organizată, nu oferă siguranţă şi pot afecta grav sănătatea, deoarece expun consumatorii la produse periculoase şi nereglementate. Cel mai recent raport KPMG arată că, în România, în 2024, consumul ilicit de ţigări a atins o rată anuală de 5,9% şi se observă o uşoară creştere în ultimul trimestru al anului 2024, trend care se păstrează, din păcate, şi în 2025. În ţara noastră, s-au consumat 1,5 miliarde de ţigări din comerţul ilicit, ceea ce reprezintă o pierdere de aproximativ 268 de milioane de euro pentru statul român.

La nivelul Uniunii Europene, nivelul consumului de ţigări ilicite a atins cel mai ridicat nivel din 2015: în regiune au fost consumate 38,9 miliarde de ţigări ilicite. Piaţa neagră a generat pierderi de până la 14,9 miliarde de euro din venituri fiscale pentru guverne, într-un moment în care multe ţări se confruntă cu presiuni economice puternice. Aceste fonduri puteau fi folosite pentru apărare, securitate internă şi programe sociale.

Aşadar, combaterea contrabandei este o prioritate absolută, iar în ultimul an am intensificat eforturile, în contextul intrării României în spaţiul Schengen. Este o realizare importantă pentru ţara noastră, dar şi ea vine la pachet cu provocări legate de dispariţia graniţelor şi cu o dificultate mai mare în controlarea fluxului de produse din ţările vecine, neconforme cu legislaţia în vigoare şi netaxate în România. Ca să combatem contrabanda, colaborăm strâns cu autorităţile pentru a susţine controalele şi a promova aplicarea strictă a legislaţiei. Investim în programe de instruire şi în suport dedicat retailerilor, am implementat sisteme de trasabilitate digitală pentru produsele noastre, care permit monitorizarea eficientă a lanţului de distribuţie. Anul trecut, am donat două drone speciale în valoare de aproape 700.000 de dolari, pentru a sprijini Poliţia de Frontieră în activităţile menite să combată traficul ilicit cu ţigări.

Reporter: Mulţumesc!