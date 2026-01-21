Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului

AS Roma şi Fiorentina vor trebui să se descurce fără suporterii lor la toate meciurile din deplasare din competiţiile italiene până la sfârşitul sezonului.

Suporterii celor două echipe au fost sancţionaţi marţi de Ministerul de Interne italian, care a pronunţat o interdicţie de deplasare împotriva lor.

Un semnal puternic care sancţionează incidentele în care au fost implicaţi „tifosi” romani şi florentini duminică pe o autostradă italiană.

„Ceea ce s-a întâmplat pe autostradă este foarte grav. Fotbalul italian nu îşi poate permite să amestece sportul cu afaceri criminale şi confruntări care pun în pericol nu numai pe cei care participă la ele, ci şi pe cei care intervin pentru a le reprima”, a declarat Ezio Simonelli, preşedintele Lega Serie A, cu care Ministerul de Interne italian a fost în contact.

O sancţiune similară a fost pronunţată împotriva suporterilor din Pisa şi Verona la începutul sezonului, interzicându-le deplasările timp de trei luni. Aceasta a fost în cele din urmă redusă la două luni, după ce suporterii şi-au exprimat regretul.