Surse: Kelemen Hunor susţine că UDMR rămâne în echipa de guvernare iar guvernarea trebuie să meargă mai departe

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că, indiferent de evoluţiile imediate, guvernarea trebuie să continue şi că formaţiunea sa va rămâne parte a echipei de guvernare, au transmis sursele

„Indiferent ce se întâmplă mâine, poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe. Noi rămânem în echipa de guvernare şi în perioada următoare începem să facem treaba cât de bine se poate, în condiţiile date”, a spus, potrivit surselor, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că, pe termen mediu şi lung, este importantă găsirea unei soluţii pentru un guvern majoritar, similar celui anterior, pentru a asigura stabilitatea guvernării, au precizat sursele.

Kelemen a explicat că nu foloseşte termenul „stabilitate” în sensul uzual, dar a reamintit angajamentul asumat anul trecut de a guverna împreună pentru a rezolva problemele prioritare şi pentru a echilibra bugetul.

El a adăugat, conform surselor, că UDMR va continua activitatea guvernamentală în zilele următoare şi că va contribui la implementarea măsurilor considerate esenţiale.

Declaraţiile au fost făcute în contextul consultărilor politice recente şi al discuţiilor despre funcţionarea executivului în eventualitatea unor schimbări în componenţa ministerială, au mai arătat sursele.