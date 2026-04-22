Surse: MAE al Republicii Moldova afirmă că situaţia de securitate este stabilă

Vicepremierul pentru reintegrare al guvernului de la Chişinău, Valeriu Chiveri, a respins miercuri „categoric” acuzaţiile formulate de şeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, privind pretinsa ameninţare la adresa cetăţenilor ruşi din regiunea transnistreană, afirmând conform surselor că astfel de afirmaţii distorsionează poziţia Republicii Moldova în procesul de reglementare a conflictului transnistrian.

Chiveri a reiterat că Republica Moldova urmăreşte identificarea unei soluţii paşnice pentru reintegrare, bazată pe respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale în limitele frontierelor recunoscute internaţional, potrivit surselor.

Referitor la prezenţa militară a Federaţiei Ruse pe teritoriul moldovean, vicepremierul a calificat-o drept ilegală şi a amintit angajamentele asumate de Moscova la Istanbul privind retragerea forţelor, angajamente care, potrivit lui, nu au fost respectate până în prezent.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a transmis, la rândul său, conform surselor, că situaţia de securitate pe întreg teritoriul Republicii Moldova este stabilă şi că drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor persoanelor, indiferent de cetăţenie sau regiune, sunt pe deplin respectate şi garantate.

Declaraţiile oficialilor de la Chişinău vin ca răspuns la afirmaţiile făcute marţi de Serghei Şoigu, care susţinuse că siguranţa cetăţenilor ruşi din Transnistria ar fi ameninţată şi că Moscova va lua măsuri pentru protecţia lor.