Surse: Trump intenţionează să se întâlnească cu Zelenski la Davos

Preşedintele Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi la Davos cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect citate de CNN.

Conform sursei citate, Zelenski se afla miercuri la Kiev, în timp ce Trump a ţinut discursul de la Forumul Economic Mondial.

În discursul său, Trump a spus că intenţionează să se întâlnească cu Zelenski mai târziu în aceeaşi zi, a relatat CNN: „Sunt în discuţii cu preşedintele Zelenski şi cred că el doreşte să încheie un acord.”

Cei doi intenţionează să continue discuţiile despre eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, a relatat sursa menţionată.

Întâlnirea va avea loc în aceeaşi zi în care trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, se vor deplasa la Moscova pentru întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin, a informat CNN.