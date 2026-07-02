Tanczos Barna: ”Noi susţinem inclusiv guvern minoritar”

UDMR va susţine inclusiv un guvern minoritar în cazul în care există un acord pe această variantă şi aşteaptă o soluţie de compromis, mai ales din partea celor două partide mari, PNL şi PSD, a declarat, joi, vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, informează Agerpres.

"Sunt multe variante în continuare pe masă. Aşteptăm ca, practic, cele două partide mari, PNL şi PSD, să ajungă la un compromis. Noi am susţinut multe forme de compromis, noi, cei de la UDMR. Aşteptăm ca acest compromis să se realizeze şi, în cel mai scurt timp posibil, să putem să vorbim de un guvern şi minoritar, tehnocrat. Sunt multe variante pe masă. Noi am spus că susţinem inclusiv un guvern minoritar în cazul în care există un acord pe această variantă. Aşteptăm o soluţie de compromis, mai ales din partea celor două partide mari", a afirmat acesta.

Tanczos Barna a fost prezent la Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).