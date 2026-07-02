Tanczos Barna: ”Sunt convins că domnul prim-ministru şi domnul ministru Nazare vor găsi o soluţie pentru ROMATSA”

Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, şi-a exprimat convingerea că premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, vor găsi o soluţie pentru deblocarea conturilor ROMATSA, informează Agerpres.

Întrebat în marja unei conferinţe pe teme de agricultură ce soluţii are Guvernul în situaţia în care conturile ROMATSA au fost blocate la solicitarea companiei Pfizer, şeful interimar de la Agricultură a răspuns: "Cu siguranţă este o problemă cu care nu se ocupă Ministerul Agriculturii. Sunt convins că domnul prim-ministru şi domnul ministru Nazare vor găsi o soluţie".

Tanczos Barna a fost prezent la Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).

ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer România împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3,42 miliarde de lei (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,565 milioane de euro.

"Notificarea transmisă de EUROCONTROL vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută. În temeiul acestei notificări, EUROCONTROL are obligaţia legală de a declara, în termen de 15 zile, sumele deţinute sau datorate statului român şi de a le indisponibiliza temporar, fiindu-i interzisă efectuarea de plăţi către altă persoană decât solicitantul popririi, până la soluţionarea litigiului. (...) Notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care priveşte statul, nu regia, ale cărei venituri sunt însă afectate", se arată într-un comunicat al ROMATSA.

În acest moment, serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA se desfăşoară în condiţii normale, fără niciun impact asupra siguranţei, continuităţii sau calităţii serviciilor de trafic aerian.