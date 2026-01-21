Ţoiu: ''Transferul unui teritoriu se poate face doar cu acordul poporului său''

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că un teritoriu nu poate fi cedat unei alte ţări fără voinţa poporului care îl deţine, conform Agerpres.

Ţoiu se află la Forumul Economic Mondial de la Davos şi a afirmat într-un mesaj video pe Facebook că România are o delegaţie guvernamentală dintre cele mai numeroase, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, scopul delegaţiei este să evidenţieze liderilor mondiali, precum şi reprezentanţilor mediului de afaceri, „rolul României ca partener de încredere în regiune, ca destinaţie pentru investiţii şi ca voce raţională într-o perioadă de incertitudine”, conform Agerpres.

Ministrul de Externe a subliniat din nou că România urmăreşte consolidarea NATO şi menţinerea parteneriatului transatlantic fără a fi afectat, relatează Agerpres.

„Este cât se poate de clar că există principii de la care niciunul dintre noi nu poate devia: un teritoriu al unei ţări, în special al unei ţări europene, nu poate fi cedat alteia decât prin voinţa poporului respectiv. Aceasta este singura opţiune. Pentru toate celelalte aspecte, continuăm dialogul diplomatic pentru a identifica, în cadrul NATO, formate comune care să răspundă cerinţelor legitime de securitate din zona Arctică şi pentru a dezvolta instrumente de răspuns care să descurajeze acţiuni viitoare ce ar putea conduce la un conflict global. În acelaşi timp, o creştere a tarifelor afectează atât economia europeană, cât şi pe cea a Statelor Unite. Sperăm ca, în aceste zile, alături de mediul de afaceri, să găsim soluţii de dezescaladare”, a declarat şefa diplomaţiei române, a relatat Agerpres.

Potrivit ei, schimbările în curs nu sunt de natură temporară şi nici nu pot fi inversate.

„Trebuie să fim, alături de partenerii noştri internaţionali, o voce clară, care susţine multilateralismul, dar recunoaşte totodată necesitatea reformelor, pentru ca rezultatele acestuia să fie mai rapide, mai transparente şi să recâştige încrederea statelor. Suntem un partener important pentru Statele Unite ale Americii şi continuăm să investim în relaţia transatlantică şi în parteneriatul strategic cu ei”, a precizat Oana Ţoiu, conform Agerpres.