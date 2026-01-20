Topul salariilor şi beneficiilor pentru joburile publicate pe Hipo.ro

Pe măsură ce se apropie termenul limită din iunie 2026 referitor la Directiva Europenă privind transparenţa salarială, angajatorii şi candidaţii intră într-o nouă etapă de stabilire a remuneraţiei. Hipo.ro, una dintre cele mai mari platforme de recrutare din ţara noastră pune la dispoziţia pieţei un instrument bazat pe salariile şi beneficiile din anunţurile publicate de angajatori, oferind un reper concret pentru negocierile salariale şi deciziile de carieră, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Directiva (UE) 2023/970 obligă toate statele membre să introducă până la 7 iunie 2026 reguli clare privind transparenţa salarială, de la informarea candidaţilor asupra intervalelor de salariu, până la raportarea diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi. Angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de primul interviu şi să nu mai poată solicita istoricul salarial al candidaţilor, măsuri care schimbă fundamental modul în care se desfăşoară recrutarea în UE, a relatat comunicatul.

În ţara noastră, transpunerea Directivei este una dintre cele mai importante schimbări de reglementare în zona de resurse umane din ultimul deceniu, cu impact direct asupra modului în care companiile recrutează, promovează şi comunică politicile de salarizare.

În acest context, Hipo.ro a creat secţiunea Salarii si Beneficii unde sunt centralizate, în timp real, informaţiile introduse de angajatori în anunţurile publicate pe platformă, ceea ce oferă o imagine fidelă a ofertei reale din piaţă, potrivit sursei citate. Instrumentul este primul de pe piaţa locală care combină informaţii despre salarii cu detalii despre beneficiile extra-salariale, ajutând companiile să îşi calibreze pachetele de compensaţii în raport cu concurenţa, conform sursei amintite.

Pentru angajatori, utilizarea timpurie a unui instrument de transparenţă a salariilor şi beneficiilor înseamnă un avantaj competitiv în faţa termenului din iunie 2026: companiile pot testa deja intervale salariale clare, criterii obiective şi mesaje transparente, înainte ca raportările oficiale privind diferenţele de remunerare să devină obligatorii, a transmis sursa menţionată. Astfel, organizaţiile care adoptă devreme principiile Directivei pot construi mai uşor încredere cu angajaţii, pot atrage candidaţi mai bine informaţi şi îşi pot consolida brandul de angajator într-o piaţă a muncii tot mai atentă la echitate şi corectitudine, reiese din comunicat.

Pentru candidaţi, informaţiile de pe Hipo.ro devin un punct de referinţă în discuţiile salariale, fie că este vorba de interviuri pentru un nou job, fie de evaluări periodice cu angajatorul actual, a informat comunicatul. Platforma include şi ghiduri dedicate, precum si o serie de articole, precum articolul „Cum să ceri o mărire de salariu”, care oferă recomandări practice pentru a pregăti şi susţine o negociere argumentată. Candidaţii pot vedea nivelurile salariale, dar şi joburi concrete cu salariul şi beneficiile afişate, la care pot aplica direct. Secţiunea Salarii si Beneficii poate fi accesată gratuit, a mai amintit sursa citată.

Directiva Europeană privind transparenţa salarială marchează un moment de cotitură pentru piaţa muncii, iar 2026 va fi un an esenţial de adaptare pentru angajatori, cu termenul limită fixat la 7 iunie. Hipo.ro a anticipat această schimbare oferind deja date reale din anunţurile publicate de companii şi beneficii diferenţiate. Prin acest instrument unic, accesibil gratuit, platforma ajută candidaţii să negocieze informat şi companiile să îşi calibreze ofertele, a concluzionat comunicatul.