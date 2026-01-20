Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Topul salariilor şi beneficiilor pentru joburile publicate pe Hipo.ro

S.E.
Miscellanea / 20 ianuarie, 15:50

Topul salariilor şi beneficiilor pentru joburile publicate pe Hipo.ro

Pe măsură ce se apropie termenul limită din iunie 2026 referitor la Directiva Europenă privind transparenţa salarială, angajatorii şi candidaţii intră într-o nouă etapă de stabilire a remuneraţiei. Hipo.ro, una dintre cele mai mari platforme de recrutare din ţara noastră pune la dispoziţia pieţei un instrument bazat pe salariile şi beneficiile din anunţurile publicate de angajatori, oferind un reper concret pentru negocierile salariale şi deciziile de carieră, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Directiva (UE) 2023/970 obligă toate statele membre să introducă până la 7 iunie 2026 reguli clare privind transparenţa salarială, de la informarea candidaţilor asupra intervalelor de salariu, până la raportarea diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi. Angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de primul interviu şi să nu mai poată solicita istoricul salarial al candidaţilor, măsuri care schimbă fundamental modul în care se desfăşoară recrutarea în UE, a relatat comunicatul.

În ţara noastră, transpunerea Directivei este una dintre cele mai importante schimbări de reglementare în zona de resurse umane din ultimul deceniu, cu impact direct asupra modului în care companiile recrutează, promovează şi comunică politicile de salarizare.

În acest context, Hipo.ro a creat secţiunea Salarii si Beneficii unde sunt centralizate, în timp real, informaţiile introduse de angajatori în anunţurile publicate pe platformă, ceea ce oferă o imagine fidelă a ofertei reale din piaţă, potrivit sursei citate. Instrumentul este primul de pe piaţa locală care combină informaţii despre salarii cu detalii despre beneficiile extra-salariale, ajutând companiile să îşi calibreze pachetele de compensaţii în raport cu concurenţa, conform sursei amintite.

Pentru angajatori, utilizarea timpurie a unui instrument de transparenţă a salariilor şi beneficiilor înseamnă un avantaj competitiv în faţa termenului din iunie 2026: companiile pot testa deja intervale salariale clare, criterii obiective şi mesaje transparente, înainte ca raportările oficiale privind diferenţele de remunerare să devină obligatorii, a transmis sursa menţionată. Astfel, organizaţiile care adoptă devreme principiile Directivei pot construi mai uşor încredere cu angajaţii, pot atrage candidaţi mai bine informaţi şi îşi pot consolida brandul de angajator într-o piaţă a muncii tot mai atentă la echitate şi corectitudine, reiese din comunicat.

Pentru candidaţi, informaţiile de pe Hipo.ro devin un punct de referinţă în discuţiile salariale, fie că este vorba de interviuri pentru un nou job, fie de evaluări periodice cu angajatorul actual, a informat comunicatul. Platforma include şi ghiduri dedicate, precum si o serie de articole, precum articolul „Cum să ceri o mărire de salariu”, care oferă recomandări practice pentru a pregăti şi susţine o negociere argumentată. Candidaţii pot vedea nivelurile salariale, dar şi joburi concrete cu salariul şi beneficiile afişate, la care pot aplica direct. Secţiunea Salarii si Beneficii poate fi accesată gratuit, a mai amintit sursa citată.

Directiva Europeană privind transparenţa salarială marchează un moment de cotitură pentru piaţa muncii, iar 2026 va fi un an esenţial de adaptare pentru angajatori, cu termenul limită fixat la 7 iunie. Hipo.ro a anticipat această schimbare oferind deja date reale din anunţurile publicate de companii şi beneficii diferenţiate. Prin acest instrument unic, accesibil gratuit, platforma ajută candidaţii să negocieze informat şi companiile să îşi calibreze ofertele, a concluzionat comunicatul.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb