Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

TradeVille: Fondul Proprietatea - management prudent şi încrezător

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 22 ianuarie

TradeVille: Fondul Proprietatea - management prudent şi încrezător

Fondul Proprietatea a raportat rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 în creştere, atât pe partea de venituri, cât şi a profitului net, determinate în principal de majorarea valorilor juste a CN Aeroporturi Bucureşti, care rămâne punctul central al discuţiilor privind o posibilă tranzacţie de ieşire a Fondului din această companie, într-un context în care statul îşi reafirmă intenţia de a prelua integral controlul asupra aeroporturilor din Bucureşti, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultatele financiare preliminare 2025:

Venituri nete din activitatea operaţională: 484,4 milioane de lei (+66,86% vs. 2024)

Cheltuieli operaţionale: 35,4 milioane de lei (-4% vs. 2024)

Profit înainte de impozitare: 449 milioane de lei (+77%)

Profit net: 447,9 milioane de lei (+78%)

Total active: 2,6 miliarde de lei (+6%)

Total VAN: 2,09 miliarde de lei (+11,8%)

VUAN: 0,7944 lei (+13%)

ROE: 19%

ROA: 11%

Dividende: 0,0409 lei/acţiune şi dividend suplimentar 0,001228 lei/acţiune

Răscumpărări: a fost implementat în 2025 programul de răscumpărări nr. 16, în valoare totală de 117,9 milioane de lei

Segmente de activitate:

Câştiguri nete aferente participaţiilor la valoare justă: 308,3 milioane de lei

Venituri brute din dividende: 155,6 milioane de lei

Venituri din dobânzi: 20,5 milioane de lei

Actualizare a evaluărilor din portofoliu

Valoarea totală a participaţiilor vizate de actualizarea evaluărilor a crescut de la 1,77 miliarde de lei la 2,09 miliarde de lei, consolidând poziţia CN Aeroporturi Bucureşti drept cel mai important activ nelistat din portofoliul Fondului Proprietatea.

TradeVille: Fondul Proprietatea - management prudent şi încrezător

Administraţia Porturilor Maritime - valoarea participaţiei a crescut uşor, cu un impact pozitiv de 3,4 milioane de lei asupra VAN, în timp ce Porturile Dunării Maritime şi Porturile Dunării Fluviale au contribuit cumulat cu aproximativ 1,9 milioane de lei, iar Societatea Naţională a Sării a avut un impact uşor negativ.

Cea mai mare ajustare negativă, după Aeroportul Internaţional Timişoara, a fost consemnată la Complexul Energetic Oltenia, a cărui valoare a fost redusă la zero în raportare, cu un impact negativ de aproape 6 milioane de lei asupra VAN. Aeroportul din Timişoara a fost reevaluat în scădere, ceea ce a diminuat VAN-ul Fondului cu 1,85 milioane de lei.

Reacţia post-raportare

Impact: Acţiunile FP au înregistrat o creştere de peste 8%

Motivul: Creşterea a venit atât ca urmare a raportării rezultatelor financiare, cât şi a anunţului privind oferta publică de 130 de milioane de lei a Lion Capital prin care vizează achiziţia a 6% din Fondul Proprietatea, la preţul de 0,68 lei/titlu.

Randament 2025: +70% anual şi +24% de la începutul anului 2026.

TradeVille: Fondul Proprietatea - management prudent şi încrezător

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Ce au urmărit analiştii: focus pe lichiditate, distribuirea de dividende, dar şi CN Aeroporturi Bucureşti (evaluarea şi posibila răscumpărare a participaţiei minoritare deţinute de Fondul Proprietatea)

Ton general: optimist

Reacţie management: prudent şi încrezător

Întrebaţi de o posibilă prelungire a mandatului Franklin Templeton, reprezentanţii au confirmat că se doreşte continuarea colaborării, pe ordinea de zi a AGA FP din februarie 2026 fiind inclusă şi aprobarea unui nou mandat de patru ani (aprilie 2026 - aprilie 2030).

TradeVille: Fondul Proprietatea - management prudent şi încrezător

Referitor la răscumpărarea participaţiei FP în cadrul CNAB, reprezentanţii FP au reiterat intenţia de a acţiona în interesul acţionarilor fondului, având în vedere şi colaborarea cu un consultant extern pe măsură ce discuţiile de răscumpărare vor avansa.

În cadrul AGA din februarie 2026, pe ordinea de zi este inclusă aprobarea unui nou program de răscumpărare (nr.17) ce prevede un număr maxim de 294 de milioane de acţiuni ce pot fi răscumpărate în cursul anului financiar 2026, la un preţ cuprins între 0,2 şi 2 lei/acţiune.

TradeVille: Fondul Proprietatea - management prudent şi încrezător

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în FP

Oportunităţi

Discount VUAN: Acţiunile FP se tranzacţionează la un discount de 19% faţă de VUAN.

Dividende: FP este una dintre companiile care oferă constant dividende acţionarilor, cu randamente anuale peste medie.

Riscuri

”Atrofierea” portofoliului: În urma exitului Hidroelectrica, precum şi a vânzării celor două mari participaţii, Enel şi Engie, portofoliul Fondului Proprietatea a suferit o reducere semnificativă. Activele administrate în prezent de Fond sunt dificil de valorificat şi au o valoare mult mai scăzută, ceea ce influenţează negativ performanţa acestuia.

Evaluare

P/E: 5

P/BV: 0,96

VUAN: 0,7944 (+13% vs 2024)

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, teleconferinţă, investestelabursa.ro, BVB, Yahoo Finance.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3532
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4947
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8358
Gram de aur (XAU)Gram de aur680.9127

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb