TradeVille: Fondul Proprietatea - management prudent şi încrezător

Fondul Proprietatea a raportat rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 în creştere, atât pe partea de venituri, cât şi a profitului net, determinate în principal de majorarea valorilor juste a CN Aeroporturi Bucureşti, care rămâne punctul central al discuţiilor privind o posibilă tranzacţie de ieşire a Fondului din această companie, într-un context în care statul îşi reafirmă intenţia de a prelua integral controlul asupra aeroporturilor din Bucureşti, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare preliminare 2025:

Venituri nete din activitatea operaţională: 484,4 milioane de lei (+66,86% vs. 2024)

Cheltuieli operaţionale: 35,4 milioane de lei (-4% vs. 2024)

Profit înainte de impozitare: 449 milioane de lei (+77%)

Profit net: 447,9 milioane de lei (+78%)

Total active: 2,6 miliarde de lei (+6%)

Total VAN: 2,09 miliarde de lei (+11,8%)

VUAN: 0,7944 lei (+13%)

ROE: 19%

ROA: 11%

Dividende: 0,0409 lei/acţiune şi dividend suplimentar 0,001228 lei/acţiune

Răscumpărări: a fost implementat în 2025 programul de răscumpărări nr. 16, în valoare totală de 117,9 milioane de lei

Segmente de activitate:

Câştiguri nete aferente participaţiilor la valoare justă: 308,3 milioane de lei

Venituri brute din dividende: 155,6 milioane de lei

Venituri din dobânzi: 20,5 milioane de lei

Valoarea totală a participaţiilor vizate de actualizarea evaluărilor a crescut de la 1,77 miliarde de lei la 2,09 miliarde de lei, consolidând poziţia CN Aeroporturi Bucureşti drept cel mai important activ nelistat din portofoliul Fondului Proprietatea.

Administraţia Porturilor Maritime - valoarea participaţiei a crescut uşor, cu un impact pozitiv de 3,4 milioane de lei asupra VAN, în timp ce Porturile Dunării Maritime şi Porturile Dunării Fluviale au contribuit cumulat cu aproximativ 1,9 milioane de lei, iar Societatea Naţională a Sării a avut un impact uşor negativ.

Cea mai mare ajustare negativă, după Aeroportul Internaţional Timişoara, a fost consemnată la Complexul Energetic Oltenia, a cărui valoare a fost redusă la zero în raportare, cu un impact negativ de aproape 6 milioane de lei asupra VAN. Aeroportul din Timişoara a fost reevaluat în scădere, ceea ce a diminuat VAN-ul Fondului cu 1,85 milioane de lei.

• Reacţia post-raportare

Impact: Acţiunile FP au înregistrat o creştere de peste 8%

Motivul: Creşterea a venit atât ca urmare a raportării rezultatelor financiare, cât şi a anunţului privind oferta publică de 130 de milioane de lei a Lion Capital prin care vizează achiziţia a 6% din Fondul Proprietatea, la preţul de 0,68 lei/titlu.

Randament 2025: +70% anual şi +24% de la începutul anului 2026.

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Ce au urmărit analiştii: focus pe lichiditate, distribuirea de dividende, dar şi CN Aeroporturi Bucureşti (evaluarea şi posibila răscumpărare a participaţiei minoritare deţinute de Fondul Proprietatea)

Ton general: optimist

Reacţie management: prudent şi încrezător

Întrebaţi de o posibilă prelungire a mandatului Franklin Templeton, reprezentanţii au confirmat că se doreşte continuarea colaborării, pe ordinea de zi a AGA FP din februarie 2026 fiind inclusă şi aprobarea unui nou mandat de patru ani (aprilie 2026 - aprilie 2030).

Referitor la răscumpărarea participaţiei FP în cadrul CNAB, reprezentanţii FP au reiterat intenţia de a acţiona în interesul acţionarilor fondului, având în vedere şi colaborarea cu un consultant extern pe măsură ce discuţiile de răscumpărare vor avansa.

În cadrul AGA din februarie 2026, pe ordinea de zi este inclusă aprobarea unui nou program de răscumpărare (nr.17) ce prevede un număr maxim de 294 de milioane de acţiuni ce pot fi răscumpărate în cursul anului financiar 2026, la un preţ cuprins între 0,2 şi 2 lei/acţiune.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în FP

Oportunităţi

Discount VUAN: Acţiunile FP se tranzacţionează la un discount de 19% faţă de VUAN.

Dividende: FP este una dintre companiile care oferă constant dividende acţionarilor, cu randamente anuale peste medie.

Riscuri

”Atrofierea” portofoliului: În urma exitului Hidroelectrica, precum şi a vânzării celor două mari participaţii, Enel şi Engie, portofoliul Fondului Proprietatea a suferit o reducere semnificativă. Activele administrate în prezent de Fond sunt dificil de valorificat şi au o valoare mult mai scăzută, ceea ce influenţează negativ performanţa acestuia.

• Evaluare

P/E: 5

P/BV: 0,96

VUAN: 0,7944 (+13% vs 2024)