TradeVille: Goldman Sachs bate aşteptările, dar piaţa rămâne prudentă

Goldman Sachs Group Inc. a raportat un trimestru solid, susţinut de performanţa puternică din trading şi revenirea activităţii de investment banking, într-un context de volatilitate ridicată în pieţe. Deşi rezultatele au depăşit aşteptările, reacţia investitorilor a rămas rezervată, pe fondul slăbiciunii din segmentul de venituri fixe şi al incertitudinilor legate de evoluţia mediului macroeconomic şi geopolitic, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultate financiare (primul trimestru din 2026)

Venituri: 17,2 miliarde de dolari (+14,4% anual; +1,4% vs prognoze)

Profit net: 5,6 miliarde de dolari (+18,8% anual)

Profit pe acţiune (EPS): 17,55 dolari (+24,3% anual; +6,5% vs prognoze)

ROE: 19,8% - profitabilitate ridicată, susţinută de trading şi investment banking

Active totale: 2.062 miliarde de dolari vs 1.809 miliarde de dolari în ultimul trimestru din 2025

Depozite: 561 miliarde de dolari vs 501 miliarde de dolari la finele lui 2025

Aspecte operaţionale

Veniturile şi profitul au crescut datorită performanţei solide din Global Banking & Markets, în special în baza comisioanelor bancare din Equities & Investment, susţinute de tranzacţii record şi activitate intensă de dealmaking, iar creşterea profitului a fost amplificată de o rată de impozitare mai redusă, de 13,2%.

Acesta reprezintă al doilea cel mai bun trimestru din istoria Goldman Sachs, fiind depăşit doar de primul trimstru din 2021.

La nivel global, activitatea M&A rămâne solidă, cu un volum al tranzacţiilor de aproximativ 1,38 miliarde de dolari în trimestrul întâi, iar comisioanele aferente au crescut cu 19%, până la 11,3 miliarde de dolari, Goldman consolidându-şi poziţia de lider de piaţă.

Rezultatele Goldman dau startul sezonului de raportări pentru marile bănci americane, precum JPMorgan Chase, Bank of America şi Morgan Stanley, într-un context în care cele mai mari şase bănci sunt estimate să genereze un profit de aproximativ 42 de miliarde de dolari (+5% anual) la venituri de circa 160 de miliarde de dolari (+9%), potrivit FactSet.

Răscumpărări: 5 miliarde de dolari - aproximativ 5,4 milioane de acţiuni, la un preţ mediu de 923,49 dolari/titlu.

Dividende: 1,38 miliarde de dolari - parte dintr-un total de 6,38 miliarde de dolari returnat acţionarilor în trimestru.

Segmente de activitate

Global Banking & Markets: 12,74 miliarde de dolari, +19% anual (YoY) - principalul motor de creştere, susţinut de trading şi investment banking, din care:

Comisioane Investment banking: 2,84 miliarde de dolari, +48% YoY - creştere puternică datorită M&A şi activităţii de underwriting (equity + debt)

FICC (Fixed Income, Currencies, Commodities): 4,01 miliarde de dolari, -10% YoY - presiune pe rate, ipoteci şi credit, parţial compensată de mărfuri şi FX.

Equities: 5,33 miliarde de dolari, +27% YoY - trimestru record, susţinut de prime brokerage şi volume ridicate.

Altele: 561 milioane de dolari, +181% YoY - creştere puternică din câştiguri mai mari din investiţii directe.

Asset & Wealth Management: 4,08 miliarde de dolari, +10% YoY - creştere din comisioane mai mari (AUS ridicat), parţial afectată de private banking.

Platform Solutions: 411 milioane de dolari, -33% YoY - scădere cauzată de ajustări legate de portofoliul Apple Card.

• Reacţia post raportare

Acţiunile au reacţionat negativ iniţial, cu un declin de aproximativ 4-4,5% în premarket, pe fondul dezamăgirii legate de performanţa segmentului FICC; ulterior, pierderile s-au temperat pe parcursul sesiunii, scăderea fiind de aproximativ 3%, iar la închidere titlul a recuperat parţial, finalizând ziua la -1,9%.

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

CEO David Solomon:

”Volatilitatea a crescut semnificativ pe fondul îngrijorărilor legate de perturbările generate de AI şi de conflictul din Orientul Mijlociu”.

”Mediul pentru activitatea de investment banking rămâne extrem de solid, în special pe segmentul M&A”.

”În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, activitatea IPO a încetinit uşor, în special în luna martie”.

CFO Denis Coleman:

”Am generat al doilea cel mai ridicat nivel al veniturilor nete, de 17,2 miliarde de dolari, precum şi al doilea cel mai ridicat câştig pe acţiune, de 17,55 dolari”.

• Estimări şi previziuni:

Previziuni: Analiştii se aşteaptă ca în următorul trimestru banca să genereze venituri de 15,8 miliarde de dolari, în creştere cu 8,4% (anual), în timp ce EPS este aşteptat la 13,78 dolari (+26,3%).

Perspective: Activitatea de M&A este aşteptată să rămână solidă, susţinută de cererea pentru dealmaking şi consolidare, în timp ce IPO-urile au încetinit temporar, în special în martie, pe fondul volatilităţii generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Riscuri prospective: Principalele riscuri ţin de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care poate alimenta inflaţia şi volatilitatea, afectând apetitul pentru risc şi implicit activitatea din pieţele de capital (IPO, datorii, M&A) dacă incertitudinea persistă.

• Oportunităţi şi riscuri

Oportunităţi

Poziţionare puternică pe M&A şi investment banking: Goldman beneficiază de un pipeline solid de tranzacţii, într-un context în care activitatea de dealmaking rămâne robustă la nivel global.

Lider în trading pe acţiuni: Trimestrul record pe acţiuni confirmă avantajul competitiv pe segmentul de trading, susţinut de volatilitatea ridicată din pieţe.

Riscuri

Slăbiciune pe segmentul FICC: Scăderea veniturilor din dobânzi, ipoteci şi credit indică vulnerabilitate într-un segment important al business-ului.

Dependenţă ridicată de condiţiile de piaţă: Veniturile sunt sensibile la volatilitate şi la sentimentul investitorilor, în special pe trading şi IPO-uri.

• Sentimentul pieţei

Sentimentul pieţei: mixt - rezultatele solide şi impuls pe trading/M&A sunt contrabalansate de slăbiciunea din FICC şi incertitudinile macro şi geopolitice, ceea ce menţine o atitudine prudentă din partea investitorilor.

Preţ ţintă: consens 924,24 dolari (+3,7% vs ultimul preţ de închidere).

• Evaluare

P/E TTM Goldman Sachs: 17,7x (vs 11,7x mediana sectorului financiar)

P/E FWD Goldman Sachs: 15,6x (vs 10,5x sector)

P/E peers (sector bancar SUA): Morgan Stanley (P/E TTM 17,4x, P/E FWD 15,6x), JPMorgan Chase (P/E TTM 15,5x, P/E FWD 14,2x), Bank of America (P/E TTM 13,8x, P/E FWD 12,1x) - companiile din domeniu se tranzacţionează în general la multipli mai reduşi.