TradeVille: Intel - pariul pe AI, testat de constrângerile de producţie

Acţiunile Intel Corp. din SUA au scăzut cu 11% în sesiunea de tranzacţionare after-hours din 22 ianuarie, după ce compania a emis un ghidaj dezamăgitor pentru primul trimestru din acest an, care a eclipsat rezultatele peste aşteptări din trimestrul al patrulea din 2025, în contextul în care aceasta continuă să se confrunte cu limitări de ofertă în timp ce face tranziţia către noi tehnologii, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultate financiare

Venituri: 13,7 miliarde de dolari, -4% anual, peste estimările analiştilor (13,41 miliarde de dolari)

Pierdere netă: 600 de milioane de dolari, peste cea de 294 de milioane de dolari estimată de analişti

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 0,15 dolari, +15% vs anul trecut, peste estimările analiştilor (0,08 dolari)

Marjă operaţională: 8,8% vs 9,6% anul trecut, în scădere cu 0,8 puncte procentuale

Segmente de activitate

Divizia de centre de date şi AI: 4,7 miliarde de dolari (+9% anual) vs 4,43 miliarde de dolari estimat

Divizia Client Computing Group (cipuri pentru laptopuri): 8,2 miliarde de dolari (-7% anual), în linie cu estimările

Divizia Intel Foundry Services: 4,5 miliarde de dolari, +4% anual

Reacţia post-raportare

After-hours: acţiunile Intel au scăzut cu 11%, după ce compania a oferit un ghidaj dezamăgitor privind veniturile din primul trimestru

Compania a dezamăgit, de asemenea, prin lipsa de claritate privind clienţii pentru viitoarea generaţie de cipuri bazată pe tehnologia de fabricaţie Intel 14A, precizând că nu va investi în capacităţi suplimentare până la semnarea unor contracte sigure

Mişcarea aşteptată: +/-8,64%

Acţiunile Intel au crescut cu 84% în 2025, depăşind cu mult avansul de 42% al indicelui de referinţă al semiconductorilor

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări pentru primele trei luni din 2026

Venituri: între 11,7 şi 12,7 miliarde de dolari, punctul median fiind sub estimarea pieţei, de 12,6 miliarde de dolari

EPS: 0,00 dolari vs 0,05 dolari estimat

Lip-Bu Tan, CEO:

A declarat că este dezamăgit de faptul că Intel nu poate satisface pe deplin cererea din pieţele sale, subliniind că redresarea este un proces multianual care necesită timp şi perseverenţă.

”Lansarea primelor noastre produse realizate pe procesul Intel 18A - cea mai avansată tehnologie de fabricaţie dezvoltată şi produsă în Statele Unite - marchează un moment important, iar noi lucrăm intens pentru a extinde capacitatea de producţie şi a răspunde cererii solide din partea clienţilor”.

David Zinsner, CFO:

A indicat penuriile de aprovizionare la nivelul întregii industrii drept un factor cheie: ”Ne aşteptăm ca nivelul de aprovizionare disponibil să fie cel mai scăzut în primul trimestru, urmând să se îmbunătăţească în aş doilea trimestru şi ulterior”.

Intel nu resimte încă un impact semnificativ din creşterea preţurilor cipurilor de memorie, deoarece multe companii şi-au asigurat deja necesarul pentru primele două trimestre din 2026. Totuşi, majorarea preţurilor memoriilor ar putea deveni «o provocare» în a doua jumătate a anului.

”Fundamentele cererii în pieţele noastre principale rămân solide, pe măsură ce adoptarea rapidă a AI întăreşte importanţa ecosistemului x86 ca cea mai răspândită arhitectură de calcul de înaltă performanţă din lume”.

Eventualii clienţi pentru tehnologia Intel 14A ar putea să apară în a doua jumătate a anului, adăugând că Intel nu este probabil să anunţe public astfel de contracte. ”Când îi vom obţine, va trebui să accelerăm semnificativ investiţiile de capital pe 14A, iar acesta va fi semnalul”, a explicat CFO-ul.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Intel

Oportunităţi

Mutare strategică: Intel l-a angajat pe Eric Demers, fost arhitect GPU la Qualcomm şi AMD, pentru a conduce dezvoltarea de GPU-uri, semnalând intensificarea competiţiei cu Nvidia în hardware-ul AI şi grafică.

Proiectul Ohio: Proiectul ”Ohio One” este una dintre cele mai mari investiţii strategice ale Intel în producţie, vizând construirea unui campus major de fabrici de semiconductori în Ohio, cu o investiţie iniţială de peste 28 de miliarde de dolari şi pornirea producţiei estimată pentru 2030-2031. Proiectul este un pilon al strategiei IDM 2.0, urmărind consolidarea producţiei interne în SUA, reducerea dependenţei de Asia şi accesarea sprijinului financiar prin CHIPS Act.

Lansări: Intel a lansat la CES cipurile Panther Lake pentru laptopuri, primele produse realizate pe noul proces de fabricaţie 18A, încercând să îşi recapete credibilitatea tehnologică şi cota de piaţă pierdută. Noua gamă Intel Core Ultra Series 3 promite un plus de 60% de performanţă faţă de generaţia anterioară.

Riscuri

Competiţie: Intel rămâne în urma rivalilor Nvidia şi AMD în cursa pentru cipurile destinate centrelor de date AI, iar divizia sa de foundry este mult sub nivelul liderilor TSMC şi Samsung Electronics.

• Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: Analiştii au pus accent pe îmbunătăţirea ofertei, evoluţia marjelor şi calendarul clienţilor pentru foundry. CFO-ul a explicat că îmbunătăţirea randamentelor şi a throughput-ului va fi esenţială pentru creşterea ofertei şi că investiţiile în echipamente vor creşte în 2026 faţă de 2025.

Îngrijorări: Directorul financiar, David Zinsner, a declarat că cererea pentru procesoare este ”foarte puternică”, însă compania a epuizat mare parte din stocurile anterioare şi se confruntă în continuare cu ”constrângeri de ofertă”. Acesta anticipează că aprovizionarea cu cipuri se va îmbunătăţi gradual în fiecare trimestru până la finalul anului.

Estimări: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de scădere de 29%, la 38,3 dolari, cu o prognoză maximă de creştere de 16% şi o prognoză minimă de -67%, potrivit Alpha Spread.

• Evaluare

P/E forward Intel: 158,81, potrivit Seeking Alpha, semnificativ peste mediana sectorului (24,92)

P/E peers: AMD (P/E de 62,85)

Supraevaluată cu 40%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.