TradeVille: Investitori prudenţi faţă de perspectivele Netflix

Netflix Inc. a raportat rezultate în creştere pentru ultimul trimestru din 2025, depăşind uşor estimările Wall Street atât la nivel de venituri, cât şi de profit, şi a anunţat atingerea unui nou prag de 325 de milioane de abonaţi plătitori la nivel global. Acţiunile au scăzut însă în after-hours, pe fondul prudenţei investitorilor faţă de perspectivele pentru trimestrul curent şi al incertitudinilor legate de achiziţia în curs a Warner Bros. Discovery, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare:

Venituri: 12,05 miliarde de dolari, +18% anual, peste estimările analiştilor (11,97 miliarde de dolari), în linie cu prognoza companiei. Creşterea a fost susţinută de avansul bazei de abonaţi, majorările de preţ şi de venituri din publicitate.

Profit net: 2,42 miliarde de dolari, +29% vs anul trecut

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 0,56 dolari, +30% vs anul trecut, uşor peste estimările analiştilor (0,55 dolari)

Profit operaţional: 2,96 miliarde de dolari, +30% anual

Segmente de activitate:

Veniturile din publicitate în 2025: au crescut de peste 2,5 ori, depăşind 1,5 miliarde de dolari, comparativ cu 2024

Compania a depăşit pragul de 325 de milioane de abonaţi la nivel global, faţă de 300 de milioane raportaţi la finalul lui 2024.

Reacţia post-raportare:

After-hours: acţiunile au scăzut cu peste 5% în tranzacţiile after-hours, dezamăgind prin perspectiva oferită pentru trimestrul curent

Mişcarea aşteptată: +/-6,6%

De la anunţul privind achiziţia activelor WBD, din octombrie, acţiunile Netflix au pierdut aproape 30%

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Spencer Neumann, CFO:

”Ar trebui să vedeţi o creştere mai accentuată a cheltuielilor cu conţinutul, de la an la an, în prima jumătate a lui 2026, pornind de la baza mai redusă din prima jumătate a anului trecut”.

Gregory Peters, co-CEO:

Întrebat dacă Netflix intenţionează să majoreze preţurile, acesta a răspuns: ”Nu există vreun impact sau schimbare în abordarea noastră şi în modul în care ne desfăşurăm activitatea din acest punct de vedere”.

Acordul de achiziţie a Warner Bros. Discover

Netflix intenţionează să menţină modelul tradiţional de lansare a filmelor Warner Bros., cu o fereastră de 45 de zile în cinematografe înainte de disponibilitatea pe platforma de streaming.

Referitor la aprobările de reglementare, co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, a declarat: ”Am făcut deja progrese în obţinerea aprobărilor necesare. Tranzacţia noastră consolidează piaţa, asigură o concurenţă sănătoasă, care va aduce beneficii consumatorilor şi va proteja şi crea locuri de muncă. De aceea suntem încrezători că va primi aprobarea”.

Netflix va suspenda programul de răscumpărare de acţiuni pentru a acumula lichidităţi necesare tranzacţiei cu Warner, acordul fiind condiţionat de obţinerea aprobărilor de reglementare.

Estimări 2026

Venituri: între 50,7 şi 51,7 miliarde de dolari (creştere anuală de 12%-14%), valoarea medie fiind peste estimarea consensuală de 51,03 miliarde de dolari

”O dublare aproximativă a veniturilor din publicitate în 2026” faţă de anul anterior, până la aproximativ 3 miliarde de dolari

Obiectivele pentru 2026 includ finalizarea achiziţiei Warner Bros. şi extinderea în noi categorii de conţinut, precum podcasturile video

Estimări pentru primul trimestru din 2026

Venituri: în creştere cu 15,3%, până la 12,16 miliarde de dolari, vs 12,19 miliarde de dolari estimat de analişti

EPS: 0,76 dolari vs 0,81 dolari preconizat de analişti

3. Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Netflix

Oportunităţi

Acord: Netflix a semnat un parteneriat global cu Sony Pictures care îi oferă drepturi exclusive de streaming pentru filmele Sony pentru o perioadă importantă după rularea în cinematografe, extinzând acest model la nivel mondial până în 2029.

Succesul măsurilor de monetizare: Măsuri precum crackdown-ul asupra partajării parolelor au generat creşteri ale veniturilor prin conversia non-plătitorilor în abonaţi, contribuind la creşterea veniturilor de abonamente în 2025.

Riscuri

Achiziţia WBD: Dimensiunea tranzacţiei implică riscuri semnificative de integrare, presiune financiară şi incertitudine de reglementare, într-un context în care Netflix nu are istoric în mega-achiziţii. Există riscul ca autorităţile antitrust să blocheze sau să întârzie tranzacţia, iar o eventuală supraevaluare a activelor WBD ar putea afecta randamentul capitalului investit şi sentimentul investitorilor pe termen scurt.

4. Sentimentul pieţei

Sentiment: curiozitate şi un optimism prudent, căutând claritate privind ratele de adoptare, structura costurilor, intenţiile de M&A şi sustenabilitatea creşterii. Tonul general a fost neutru spre uşor pozitiv, cu întrebări frecvente despre poziţionarea competitivă şi investiţiile tehnologice.

Îngrijorări: Conflictul în curs privind distribuţia cu YouTube TV, CFO-ul declarând: ”Am construit o acoperire pentru această situaţie, anticipând că discuţiile pot dura o perioadă. Prioritatea noastră a fost întotdeauna să rămânem pe platforma lor fără întreruperi... acordul propus este egal sau mai bun decât cele acceptate de alţi mari distribuitori”.

Anunţuri: Netflix a revizuit oferta pentru activele de studio şi streaming ale Warner Bros. Discovery, trecând la o ofertă integral în numerar de 27,75 dolari per acţiune, fără a modifica valoarea totală a tranzacţiei, estimată la 82,7 miliarde de dolari. Mişcarea urmăreşte să blocheze oferta rivală a Paramount şi să ofere acţionarilor WBD certitudine financiară, oferta având sprijinul unanim al consiliului Warner Bros.

Preţ ţintă: Jefferies şi-a menţinut recomandarea de cumpărare pentru acţiunile Netflix, cu un preţ ţintă neschimbat, la 134 de dolari, care implică o apreciere de 54% faţă de preţul pieţei.

5. Evaluare

P/E forward NFLX: 34,71 potrivit Seeking Alpha, peste mediana sectorului, de 16,04

P/E peers: Walt Disney Company (P/E de 16,84)

Supraevaluată cu 56%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread, comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.