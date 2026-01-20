Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump leagă presiunea pentru Groenlanda de eşecul obţinerii Premiului Nobel pentru Pace

M.S.
Internaţional / 20 ianuarie, 21:27

Donald Trump/Sursa foto: X

Donald Trump/Sursa foto: X

Avertisment: Din această ştire, cititorul ar putea deduce că preşedintele Statelor Unite ale Americii este afectat de probleme psihice, neajunsuri culturale şi intelectuale şi suferă de grave lipsuri de caracter.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că una dintre motivaţiile pentru insistenţa sa privind preluarea Groenlandei este faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, potrivit unui schimb de mesaje text cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, relatat de The New York Times.

Conform The New York Times, Trump i-a transmis lui Støre că, întrucât Norvegia „a decis să nu îi acorde Premiul Nobel pentru Pace”, nu se mai simte obligat să „gândească exclusiv în termeni de pace”, deşi aceasta va rămâne „predominantă”, şi că Statele Unite trebuie să facă „ceea ce este bun şi corect” pentru ele.

În acelaşi mesaj, liderul american a reiterat că „lumea nu este sigură” fără „control complet şi total” al SUA asupra Groenlandei.

Publicaţia precizează că mesajul a fost trimis în weekend şi a fost făcut public iniţial de PBS (reţeaua publică de televiziune din Statele Unite), iar biroul premierului norvegian a confirmat autenticitatea schimbului de mesaje.

Støre a declarat ulterior, potrivit The New York Times, că i-a explicat în repetate rânduri lui Trump că Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet independent, nu de guvernul Norvegiei.

The New York Times notează că tensiunile legate de Groenlanda s-au intensificat semnificativ în ultima săptămână, pe fondul ameninţărilor lui Trump de a folosi tarife comerciale pentru a presa Danemarca să accepte cedarea teritoriului, solicitare respinsă ferm de autorităţile daneze şi de guvernul local din Groenlanda.

Potrivit aceleiaşi surse, Danemarca şi alte state europene au suplimentat recent prezenţa militară în regiune, în timp ce proteste ample au avut loc în capitala Groenlandei, Nuuk, unde manifestanţii au respins ideea unei preluări americane.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Gigel în data de 20.01.2026, 22:04)

    Bine ca nu leaga de procedurile obligatorii de anticonceptie impuse de danemarca zeci de an femeilor groenlandeze.atunci nu au existat schimburi de mesaje pe aceasta tema? Sa le faca publice.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb