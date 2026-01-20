Trump leagă presiunea pentru Groenlanda de eşecul obţinerii Premiului Nobel pentru Pace

Avertisment: • Din această ştire, cititorul ar putea deduce că preşedintele Statelor Unite ale Americii este afectat de probleme psihice, neajunsuri culturale şi intelectuale şi suferă de grave lipsuri de caracter. •

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că una dintre motivaţiile pentru insistenţa sa privind preluarea Groenlandei este faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, potrivit unui schimb de mesaje text cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, relatat de The New York Times.

Conform The New York Times, Trump i-a transmis lui Støre că, întrucât Norvegia „a decis să nu îi acorde Premiul Nobel pentru Pace”, nu se mai simte obligat să „gândească exclusiv în termeni de pace”, deşi aceasta va rămâne „predominantă”, şi că Statele Unite trebuie să facă „ceea ce este bun şi corect” pentru ele.

În acelaşi mesaj, liderul american a reiterat că „lumea nu este sigură” fără „control complet şi total” al SUA asupra Groenlandei.

Publicaţia precizează că mesajul a fost trimis în weekend şi a fost făcut public iniţial de PBS (reţeaua publică de televiziune din Statele Unite), iar biroul premierului norvegian a confirmat autenticitatea schimbului de mesaje.

Støre a declarat ulterior, potrivit The New York Times, că i-a explicat în repetate rânduri lui Trump că Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet independent, nu de guvernul Norvegiei.

The New York Times notează că tensiunile legate de Groenlanda s-au intensificat semnificativ în ultima săptămână, pe fondul ameninţărilor lui Trump de a folosi tarife comerciale pentru a presa Danemarca să accepte cedarea teritoriului, solicitare respinsă ferm de autorităţile daneze şi de guvernul local din Groenlanda.

Potrivit aceleiaşi surse, Danemarca şi alte state europene au suplimentat recent prezenţa militară în regiune, în timp ce proteste ample au avut loc în capitala Groenlandei, Nuuk, unde manifestanţii au respins ideea unei preluări americane.