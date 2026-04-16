Trump: Preşedintele Xi mă va "îmbrăţişa cu căldură” pentru că voi „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz

P.C.
Internaţional / 16 aprilie, 07:59

Donald Trump declară că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru China şi pentru „întreaga lume”, după ce a spus că a fost asigurat de Xi Jinping că Beijingul nu trimite arme Iranului, potrivit Fox Business Network.

Într-un interviu difuzat miercuri de Fox Business Network, preşedintele american a afirmat că i-a cerut liderului chinez, printr-o scrisoare, să nu furnizeze arme Iranului, iar Xi i-ar fi răspuns că China nu aprovizionează Teheranul. „I-am scris o scrisoare în care i-am cerut să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare în care spunea că, în esenţă, nu face asta”, a declarat Trump la Fox Business Network.

În acelaşi interviu, Fox Business Network notează că Trump nu a precizat când au fost schimbate scrisorile. Liderul de la Casa Albă a spus însă că nu se aşteaptă ca schimbările de pe piaţa mondială a petrolului, provocate de războiul cu Iranul şi de evoluţiile din Venezuela, să afecteze întâlnirea planificată cu Xi luna viitoare. „El are nevoie de petrol. Noi nu”, a declarat Trump pentru Fox Business Network.

Ulterior, într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz şi că Beijingul este foarte mulţumit de acest lucru. Fox Business Network citează mesajul preşedintelui american: „China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Fac asta şi pentru ei - şi pentru întreaga lume. O astfel de situaţie nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu mai trimită arme în Iran. Preşedintele Xi mă va îmbrăţişa cu căldură când voi ajunge acolo, peste câteva săptămâni. Lucrăm împreună inteligent şi foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? DAR ŢINEŢI MINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie - mult mai buni decât oricine altcineva!!!”

Fox Business Network nu oferă în articol o clarificare concretă asupra afirmaţiei lui Trump privind „deschiderea” Strâmtorii Ormuz, în condiţiile în care traficul maritim prin această rută rămâne restricţionat.

Tot Fox Business Network aminteşte că Trump a spus că negocierile cu Teheranul pentru încetarea războiului ar putea fi reluate în această săptămână, după ce discuţiile din weekend s-au încheiat fără un acord. În paralel, Statele Unite au instituit un blocaj asupra transporturilor maritime care părăsesc porturile iraniene.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

