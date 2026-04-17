Trump: un acord cu Iranul este "foarte aproape”

Donald Trump declară că un acord cu Iranul pentru oprirea războiului este „foarte aproape” şi că, în opinia sa, nu mai există „puncte de blocaj” între cele două părţi, relatează AFP.

„Suntem foarte apropae să obţinem un acord”, a declarat preşedintele american, contactat telefonic de AFP. Întrebat dacă mai există dezacorduri între Statele Unite şi Iran, Donald Trump a răspuns că „nu există puncte de blocaj”.

Declaraţiile au venit după o serie de mesaje publicate vineri de liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social, în care şi-a exprimat satisfacţia faţă de anunţul iranian privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi faţă de perspectiva închiderii dosarului nuclear iranian, notează AFP.

„Strâmtoarea va fi deschisă, ei sunt deja deschişi. Iar lucrurile merg foarte bine”, a continuat Trump, într-un interviu acordat AFP.

Întrebat de ce nu a anunţat încă oficial un acord cu Iranul, în pofida mesajelor sale optimiste, preşedintele american a spus că doreşte ca înţelegerea să fie consemnată oficial. „Vreau să fie pus în scris”, a declarat el, potrivit AFP.

AFP mai arată că Donald Trump a declarat că Iranul a acceptat să-şi suspende pe termen nedefinit programul nuclear şi că nu va primi niciun fond „îngheţat” de către Statele Unite.