Ţuţuianu: Legislaţia electorală este stufoasă şi neadaptată

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat că actuala legislaţie electorală este stufoasă, neunitară şi neadaptată la evoluţiile tehnologice. Autoritatea pregăteşte modificarea legilor cu privire la organizarea instituţiei, finanţarea partidelor politice, campaniile electorale şi referendumurile, potrivit Agerpres.

Ţuţuianu a explicat că legislaţia cuprinde mai multe acte normative principale, la care se adaugă ordonanţe şi decizii ad-hoc ale birourilor electorale, ceea ce complică procesul electoral. Preşedintele AEP a mai spus că este nevoie de reglementarea candidaturilor independente, care în prezent nu au un cadru clar privind statutul, finanţarea şi dreptul de promovare electorală, notează Agerpres.

„Considerăm că este necesar să avem reguli unitare privind organismele electorale şi atribuţiile acestora pentru a facilita munca profesioniştilor dedicaţi în domeniu”, a subliniat Adrian Ţuţuianu. Preşedintele AEP a atras atenţia şi asupra neunităţii procedurilor de vot şi asupra campaniilor electorale şi susţine că în perioada oficială se face prea puţină campanie şi oamenii nu sunt suficient informaţi, adaugă sursa citată.

Ţuţuianu a anunţat constituirea unor grupuri de lucru pentru pregătirea proiectelor de lege privind organizarea AEP, finanţarea partidelor şi campaniile electorale. Alte grupuri de lucru vor avea ca scop elaborarea unui cod electoral care să simplifice cadrul legislativ şi să clarifice normele aplicabile tuturor tipurilor de scrutin.